До конца года в Петербурге откроют четыре коворкинга сети «Практик»

В настоящий момент сеть «Практик» заключила договора аренды площадей под коворкинг в зданиях на улице Чапыгина, 5А, Гороховой, 16 и в бизнес-центре «Буревестник» на Малоохтинском проспекте — их общая площадь составит около 10 тысяч квадратных метров. Еще 3 тысячи займет коворкинг, локация которого пока не уточняется.

Как считают источники «Коммерсанта», знакомые с ситуацией, новые коворкинги «Практик» открывает в расчете на интерес со стороны корпоративных клиентов. При этом сохраняется опасение, что запуск сразу нескольких новых площадок сопряжен с рисками в области их заполнения.

Напомним, в декабре в общественном пространстве «Линии» на Васильевском острове открылся коворкинг «Практик». На площади в 1100 квадратных метров разместилось пространство в формате open space. Для резидентов доступны отдельные кабинеты (и двухуровневые тоже!), общественные рекреационные зоны и переговорные комнаты. А в феврале 2018 года на Невском проспекте появилось флагманское пространство сети коворкинг-центров «Практик». Пространство площадью 500 квадратных метров расположено на мансарде здания.