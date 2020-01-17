На участие в конкурсе претендуют 170 иностранных команд, в составе которых присутствуют специалисты из России, а из 59 российских заявок 28 поданы представителями архитектурных бюро Петербурга. Кроме того, два из восьми мест предусмотрено, согласно условиям конкурса, для начинающих команд.

«Интерес международного архитектурного сообщества вызван как уникальным расположением территории парка в историческом центре Санкт-Петербурга, так и участием в жюри профессионалов с мировым именем. Общее количество претендентов в этот раз более чем в два раза превышает количество заявок, поданных на конкурс концепций парка "Зарядье"», — говорят организаторы конкурса.

В жюри конкурса вошли 14 ведущих специалистов по градостроительству, паркам и архитектуре. Среди них главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев, бывший заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по культуре Франческо Бандарин, член совета директоров международного сообщества городских планировщиков ISOCARP Дидье Ванкуцем, ведущие ботаники и ландшафтные архитекторы, такие как Патрик Блан и Кен Смит.

Отбор восьми финалистов конкурса пройдет 3-4 февраля. С 5 февраля по 8 мая финалисты разработают свои конкурсные предложения, а уже 29 мая будет определен победитель. Результаты конкурса объявят 3-6 июня 2020 года.