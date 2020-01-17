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Более 200 архитектурных бюро подали заявки на участие в конкурсе концепций парка «Тучков буян» в Петербурге

15 января завершился прием заявок на участие в международном конкурсе на ландшафтно-архитектурную концепцию парка «Тучков буян». За два месяца было получено 229 заявок. В числе претендентов — ведущие международные и российские компании в области развития общественных пространств и парков.

  • Ватный остров, на котором появится парк. Фото: park-spb.ru

На участие в конкурсе претендуют 170 иностранных команд, в составе которых присутствуют специалисты из России, а из 59 российских заявок 28 поданы представителями архитектурных бюро Петербурга. Кроме того, два из восьми мест предусмотрено, согласно условиям конкурса, для начинающих команд. 

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«Интерес международного архитектурного сообщества вызван как уникальным расположением территории парка в историческом центре Санкт-Петербурга, так и участием в жюри профессионалов с мировым именем. Общее количество претендентов в этот раз более чем в два раза превышает количество заявок, поданных на конкурс концепций парка "Зарядье"», — говорят организаторы конкурса. 

В жюри конкурса вошли 14 ведущих специалистов по градостроительству, паркам и архитектуре. Среди них главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев, бывший заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по культуре Франческо Бандарин, член совета директоров международного сообщества городских планировщиков ISOCARP Дидье Ванкуцем, ведущие ботаники и ландшафтные архитекторы, такие как Патрик Блан и Кен Смит. 

Отбор восьми финалистов конкурса пройдет 3-4 февраля. С 5 февраля по 8 мая финалисты разработают свои конкурсные предложения, а уже 29 мая будет определен победитель. Результаты конкурса объявят 3-6 июня 2020 года.

 

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Дарья Гладких,
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