Проснулись медведи, набухли почки, растаяли катки: что произошло в Петербурге из-за аномально теплой зимы

Что вообще происходит?

Средняя температура первой половины января 2020 года в Петербурге уже сейчас стала самой высокой за всю историю инструментальных наблюдений за погодой — с 1881 года. Как прогнозирует главный городской синоптик Александр Колесов, итоги за первые две декады января также будут беспрецедентными. Так, сразу два рекорда подряд были поставлены 15 и 16 января.

Причины аномально теплой зимы-2020 в России назвал глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. По его словам, все дело в вовремя не сформированной зоне высокого давления, которая обычно образуется в это время года над Западной и Восточной Сибирью, Красноярским краем и Якутией.

Кроме того, причины теплой погоды в России в том, что большая зона холода, накрывшая восток Канады, сталкивается с теплым воздухом Гольфстрима — из-за этого столкновения образуются мощные циклоны радиусом от 500 до 800 километров. «Этот циклонический вихрь приносит тепло через Северное море, Великобританию на страны Балтии и в дальнейшем сюда, на северо-запад России. Для классической зимы это нехарактерно», — добавил синоптик.

Связано ли это с глобальным потеплением?

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд уверен, что связано. Он заявил: «В целом температура повысилась на 2 – 2,5 градуса примерно за 30 лет именно зимой. Глобальное потепление имеет свои пространственные и временные особенности, и наиболее заметно оно сказывается именно в умеренных и высоких широтах, как раз там, где мы и живем, и в зимние месяцы, потому так резко повышается температура. Это, конечно, невероятно много».