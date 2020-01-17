Несмотря на то, что больше половины зимы уже позади, в Петербурге все еще нет снега и стоит плюсовая температура. Из-за этого в городе происходят аномальные явления: цветут цветы, просыпаются медведи и бабочки, линяют собаки и отменяются крещенские купания. «Собака.ru» собрала самые странные явления этой зимы и объясняет, с чем они связаны.
Проснулись медведи, набухли почки, растаяли катки: что произошло в Петербурге из-за аномально теплой зимы
В центре «Велес» проснулся медведь Потапыч
В центре помощи диким животным «Велес» от зимней спячки пробудился бурый медведь Потапыч. Волонтеры накормили его курицей с курагой и медом, которую мишка съел в своей берлоге. «Поел и снова баиньки, мы ему календарь показали, просили на погоду внимания не обращать», — добавили в центре.
Набухают почки, цветут примулы, весенник и маргаритки
За шесть дней до наступления Нового года в Петербурге распустилась верба. Набухшие почки были замечены на улице Белышева в Невском районе.
В Ломоносове заметили цветущие анютины глазки, одуванчики и даже розу. А 8 января в городе распустились примулы. «Ну, январь, давай, шутки прекращай! Так подумали люди, приехав проведать дачу в Красногорских покосах. Зелень, цветы», «Розы в бутонах и анютины глазки. Дача, 2020, Ломоносов», «А мы из деревни уезжали 8 января и увидели лягушку, которой явно не спится в январе», — размышляют жители Ломоносова в социальных сетях.
В Государственном историко-архитектурном и природном музее-заповеднике «Парк Монрепо» в Выборге распустились колхикумы — так называемые «безвременники». ««Это луковичные растения, которые были высажены производителями работ в сентябре. По планам озеленителей, колхикум должен был перезимовать, чтобы выйти весной», — поделились сотрудники парка.
Линяют собаки
Летают бабочки
В Ленобласти жители обнаружили бабочку-крапивницу. Обычно они зимуют в укрытиях и просыпаются в начале весны.
Запуск «Лыжных стрел» отложили. Три раза
Бесплатные электрички, которые отвозят горожан на станции Орехово и Шапки, где находятся лыжные трассы, должны были запуститься 5 января. С тех пор еженедельно любители лыжного спорта читали объявления о переносе старта. Теперь вероятная, но, вполне возможно, не окончательная дата старта — 25 января.
Упали продажи одежды и обуви
Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года: среди причин эксперты назвали не только аномальное тепло, но и падение доходов в стране.
Отменяют крещенские купания
Аномально теплая погода внесла свои коррективы в традицию Крещенского омовения. Администрация Фрунзенского района уже заявила, что купели в этом году там организовывать не будут: льда нет, а пребывание в воде во время дождя может быть опасно для здоровья.
Катки тают
Открытие катков в «Севкабель Порту» и у «Планетария №1» из-за погоды переносили несколько раз, хотя эти ледовые площадки оборудованы системой охлаждения. Что уж говорить про натуральный лед: например, каток в Московском парке победы так и не залили.
Тюлень Крошик устал от дождей и переехал в бассейн. Его диким собратьям грозит опасность
Главный ластоногий герой Петербурга «устал от почти непрерывных дождей, из-за которых ему толком не обсохнуть и не поспать на берегу». Поэтому создатели Центра спасения балтийской нерпы перенесли его в закрытое помещение с бассейном. Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская также выразили свои опасения относительно судьбы его диких собратьев. «Впервые за многие годы льда на Финском заливе и на Ладоге нет совсем и пока что не предвидится», — написали они, напомнив, что лед и толстый слой снега необходимы для успешного выкармливания нерпами своего потомства: самки обычно заканчивают подготовку к родам в начале февраля. «Силы животных нерационально расходуются в борьбе со стихией из-за погодных аномалий. Если все так и будет продолжаться, то нас с вами ожидает эпичный спасательный сезон. Очень хотелось бы надеяться, что в этом мы ошибемся, лед намерзнет, а снег нападает, но пока обстановка для животных крайне неблагоприятная», — добавили они.
Что вообще происходит?
Средняя температура первой половины января 2020 года в Петербурге уже сейчас стала самой высокой за всю историю инструментальных наблюдений за погодой — с 1881 года. Как прогнозирует главный городской синоптик Александр Колесов, итоги за первые две декады января также будут беспрецедентными. Так, сразу два рекорда подряд были поставлены 15 и 16 января.
Причины аномально теплой зимы-2020 в России назвал глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. По его словам, все дело в вовремя не сформированной зоне высокого давления, которая обычно образуется в это время года над Западной и Восточной Сибирью, Красноярским краем и Якутией.
Кроме того, причины теплой погоды в России в том, что большая зона холода, накрывшая восток Канады, сталкивается с теплым воздухом Гольфстрима — из-за этого столкновения образуются мощные циклоны радиусом от 500 до 800 километров. «Этот циклонический вихрь приносит тепло через Северное море, Великобританию на страны Балтии и в дальнейшем сюда, на северо-запад России. Для классической зимы это нехарактерно», — добавил синоптик.
Связано ли это с глобальным потеплением?
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд уверен, что связано. Он заявил: «В целом температура повысилась на 2 – 2,5 градуса примерно за 30 лет именно зимой. Глобальное потепление имеет свои пространственные и временные особенности, и наиболее заметно оно сказывается именно в умеренных и высоких широтах, как раз там, где мы и живем, и в зимние месяцы, потому так резко повышается температура. Это, конечно, невероятно много».
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