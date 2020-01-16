Волонтеры накормили его курицей с курагой и медом, которую мишка съел в своей берлоге. «Поел и снова баиньки, мы ему календарь показали, просили на погоду внимания не обращать», — добавили в центре.

Средняя температура первой половины января 2020 года в Петербурге уже сейчас стала самой высокой за всю историю инструментальных наблюдений за погодой — с 1881 года. Как прогнозирует главный городской синоптик Александр Колесов, итоги за первые две декады января также будут беспрецедентными. Так, сразу два рекорда подряд были поставлены 15 и 16 января.

Причины аномально теплой зимы-2020 в России назвал глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. По его словам, все дело в вовремя не сформированной зоне высокого давления, которая обычно образуется в это время года над Западной и Восточной Сибирью, Красноярским краем и Якутией.

За шесть дней до наступления Нового года в Петербурге распустилась верба. Из-за аномально теплого декабря в музее-заповеднике «Парк Монрепо» в Выборге распустились колхикумы — так называемые «безвременники». К Рождеству жителей Ломоносова ждали чудеса не по-зимнему — 8 января в городе распустились примулы. Многолетние растения считаются первыми вестниками весны. А на следующий день анютины глазки, одуванчики и роза.