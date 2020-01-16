Мединский предложил кандидатуру продюсера Инессы Юрченко на пост директора «Ленфильма»

«Он обратился в российский Союз кинематографистов с предложением. Кандидатуру Юрченко согласовали и председатель Союза кинематографистов Никита Михалков, и глава петербургского отделения Сергей Снежкин. Мы знаем ее только с хорошей стороны, она – человек из отрасли, это очень важно. Однако справится ли она с руководством «Ленфильма», который переживает не лучшие времена, неизвестно. Но мы искренне желаем ей удачи», — рассказал «Петербургскому дневнику» исполнительный директор Союза кинематографистов Петербурга Александр Бабаян.

Инесса Юрченко имеет два высших образования — юридическое и экономическое. В ее портфолио более 150 фильмов и сериалов, которые часто транслируются на федеральных каналах — «Казнить нельзя помиловать», «Подсудимый», «Литейный» и многие другие. Компания «Триикс медиа», которую возглавляет Юрченко, также имеет опыт сотрудничества с киностудией «Ленфильм».

Официально новый генеральный директор «Ленфильма» будет объявлен к 30 марта.

Напомним, о том, что Эдуард Пичугин покидает пост генерального директора «Ленфильма», стало известно 24 декабря — соответствующее решение было принято по итогам заседания совета директоров киностудии. Эдуард Пичугин возглавлял киностудию «Ленфильм» с 2012 года — в то время председателем совета директоров стал режиссер и продюсер Федор Бондарчук. При Пичугине киностудии удалось добиться включения здания на Каменноостровском проспекте в список выявленных объектов культурного наследия. Как определила комиссия, здание имеет архитектурно-художественную и историко-мемориальную ценность — и теперь будет находиться под охраной КГИОП.