В Петербурге открылась выставка MAKE TETRIS GREAT AGAIN, приуроченная к 35-летию легендарной электронной игры «Тетрис». В экспозиции представлены вариации игры на ретро-компьютерах и различных консолях, а также головоломки, которыми вдохновлялся создатель игрушки — советский программист Алексей Пажитнов.
В Музее советских игровых автоматов открылась выставка-посвящение игре в «Тетрис»
С момента своего появления в 1984 году «Тетрис» усложнялся — обрастал сюжетом и персонажами, переносился в 3D-пространство и на непрофильные устройства, такие как осциллографы и (даже!) Газель, использовался для продвижения новых консолей на гейм-рынке и постепенно становился неотъемлемой частью поп-культуры.
На выставке представлены 35 вариаций «Тетриса», головоломки, которыми вдохновлялся создатель игры Алексей Пажитников во время ее создания, и даже та самая модель компьютера, на которой был написан первый код.
Выставка MAKE TETRIS GREAT AGAIN открыта в Музее советских игровых автоматов с 1 января по 31 марта 2020 года.
«Тетрис» представляет собой головоломку, построенную на использовании геометрических фигур «тетрамино» — разновидности полимино, состоящих из четырех квадратов. Полимино в том или ином виде использовались в настольных играх и головоломках задолго до создания «Тетриса». Первоначальная версия была написана советским программистом Алексеем Пажитновым на языке Паскаль для компьютера «Электроника-60». Коммерческая версия игры была выпущена американской компанией Spectrum HoloByte в 1987 году. Особую известность игра приобрела в версии для консоли GameBoy от Nintendo. Только на ней было продано 35 миллионов копий «Тетриса», а число платных загрузок игры для мобильных телефонов превысило 425 миллионов.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.