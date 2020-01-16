С момента своего появления в 1984 году «Тетрис» усложнялся — обрастал сюжетом и персонажами, переносился в 3D-пространство и на непрофильные устройства, такие как осциллографы и (даже!) Газель, использовался для продвижения новых консолей на гейм-рынке и постепенно становился неотъемлемой частью поп-культуры.

На выставке представлены 35 вариаций «Тетриса», головоломки, которыми вдохновлялся создатель игры Алексей Пажитников во время ее создания, и даже та самая модель компьютера, на которой был написан первый код.

Выставка MAKE TETRIS GREAT AGAIN открыта в Музее советских игровых автоматов с 1 января по 31 марта 2020 года.