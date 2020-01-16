Стройплощадку «Котлин» превратят в общественное пространство для яхтсменов

Для того, чтобы заняться обустройством территорий, Комитет имущественных отношений Петербурга совместно с МТУ Росимущества приступил к передаче участков из федеральной собственности в городскую. После того, как процедура будет окончена, власти приступят к реализации масштабной идеи правительства по комплексному инвестиционному развитию территорий.

Так, на месте бывшей строительной площадки «Котлин» планируют создать общественно-деловое пространство с туристическо-рекреационной направленностью — там появится комплекс по развитию яхтенного спорта. На территории «Бронка» начнут развитие транспортного обеспечения морского перегрузочного комплекса — там построят автомобильную развязку, а также автомобильную и железную дорогу. Предполагается, что это поможет увеличить потенциальный грузооборот терминала ММПК «Бронка».

Обе площадки находятся в треугольнике «Горская-Котлин-Бронка», который обеспечивал развитие акватории Финского залива и Невской губы. На территории бывшей строительной площадки «Горская» в Приморском районе Петербурге также создадут туристический кластер. Помимо парков и зон отдыха на его территории появится исторический парк реконструкции (как французский Пюи-дю-Фу!), объекты IT-кластера и даже круглогодичный горнолыжный спуск.