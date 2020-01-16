Кириллу Загустину 27 лет, его стаж преподавания 3,5 года. Видеообращение к президенту России Владимиру Путину учитель опубликовал на своем YouTube-канале — в нем он предлагает рассмотреть его кандидатуру на пост министра просвещения страны. «Это может выглядеть смешно со стороны. Зато я знаю, что сегодня сделал абсолютно все, что мог, дабы завтра нам жилось лучше», — объяснил свое решение Загустин.

«Я работаю в школе и знаю, какие проблемы существуют сегодня в сфере образования и воспитания. Существует огромный разрыв между образованием в региональных центрах и на периферии. Это будет одно из ключевых направлений моей работы. Я ровесник современной России и люблю ее до глубины своей души. Я молод, как и наша страна, и готов посветить свою жизнь во благо общества», — заявил Загустин в ходе своего обращения.

Действующим министром просвещения России до момента отставки правительства 15 января являлась Ольга Васильева — этот пост она занимала с мая 2018 года.