Петербургский учитель истории и обществознания, автор Telegram-канала «Здравствуйте, Кирилл Александрович» Кирилл Загустин заявил о намерении стать новым министром просвещения России.
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Петербургский учитель истории и обществознания, автор Telegram-канала «Здравствуйте, Кирилл Александрович» Кирилл Загустин заявил о намерении стать новым министром просвещения России.
Кириллу Загустину 27 лет, его стаж преподавания 3,5 года. Видеообращение к президенту России Владимиру Путину учитель опубликовал на своем YouTube-канале — в нем он предлагает рассмотреть его кандидатуру на пост министра просвещения страны. «Это может выглядеть смешно со стороны. Зато я знаю, что сегодня сделал абсолютно все, что мог, дабы завтра нам жилось лучше», — объяснил свое решение Загустин.
«Я работаю в школе и знаю, какие проблемы существуют сегодня в сфере образования и воспитания. Существует огромный разрыв между образованием в региональных центрах и на периферии. Это будет одно из ключевых направлений моей работы. Я ровесник современной России и люблю ее до глубины своей души. Я молод, как и наша страна, и готов посветить свою жизнь во благо общества», — заявил Загустин в ходе своего обращения.
Действующим министром просвещения России до момента отставки правительства 15 января являлась Ольга Васильева — этот пост она занимала с мая 2018 года.
Напомним, 15 января президент России Владимир Путин обратился c посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил передать часть обязанностей главы государства Государственной думе — в частности, право утверждать кандидатуру премьер-министра. Для того, чтобы внести соответствующие поправки в Конституцию, Путин предлагает провести всенародное голосование — референдум.
В ответ на предложения президента в этот же день правительство России в нынешнем составе подало в отставку, в связи с чем Путин предложил Медведеву занять пост заместителя председателя Совета безопасности. На должность премьер-министра страны президент рассматривает кандидатуру главы федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.
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