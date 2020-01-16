Как сообщил в своем Facebook ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус, точное значение нового рекорда будет известно после 21:00 — тогда метеорологи снимут показания с максимальных термометров. Сегодня Петербург останется во власти циклона, однако по мере его движения на восток в город начнут приходить менее теплые воздушные массы. По-прежнему облачно и ветрено, пройдут дожди.

Напомним, 15 января в Петербурге был установлен новый температурный рекорд — так тепло в городе не было почти полвека. Еще как минимум пять дней Петербург и Ленобласть проведут в аномальной зоне тепло. Причины несвойственно теплой зимы в России назвал глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. По его словам, все дело в вовремя не сформированной зоне высокого давления, которая обычно образуется в это время года над Западной и Восточной Сибирью, Красноярским краем и Якутией.

За шесть дней до наступления Нового года в Петербурге распустилась верба. Из-за аномально теплого декабря в музее-заповеднике «Парк Монрепо» в Выборге распустились колхикумы — так называемые «безвременники». К Рождеству жителей Ломоносова ждали чудеса не по-зимнему — 8 января в городе распустились примулы. Многолетние растения считаются первыми вестниками весны. А на следующий день анютины глазки, одуванчики и роза.