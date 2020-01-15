«Наша команда истцов при поддержке известных градозащитников настроена только на победу в итоговом споре за сад на Неве. В ходе заседания нам так и не представили никаких письменных подтверждений, что именно по указанию президента России сад на Неве был выведен из официальных списков зеленых насаждений. В очередной раз прозвучали доводы представителя ЗакСа о том, что газоны вдоль автотрасс, которые городские власти дали горожанам взамен прекрасного парка на Смольной набережной, можно будет впоследствии благоустроить, выглядят просто абсурдно. Ждем полное мотивированное решение, после чего незамедлительно идем в судебную инстанцию выше!» — сообщили градозащитники в сообществе «Центральный район за комфортную среду обитания».

Напомним, в октябре 2019 года Законодательное собрание Петербурга исключило из перечня зеленых насаждений города 2,85 гектаров «Сада на Неве» и сквера на Смольной набережной — для того, чтобы разместить на них здания Верховного суда. Против выступают местные жители — они готовы «выйти на протестные акции» и обратиться в суд. Посмотрите, что предложили петербуржцам взамен.

Руководитель архитектурной мастерской «Евгений Герасимов и партнеры», заслуженный архитектор России Евгений Герасимов предложил отказаться от застройки «Сада на Неве» — территории на Смольной набережной, где теперь планируется возвести Судебный квартал. Вместо этого проект можно сократить и оставить на Ватном острове вместе с парком «Тучков буян».