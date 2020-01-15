Как сообщил в своем Facebook ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус, в 15:00 15 января температура воздуха достигла +5,6 градуса, что на 0,1 градус выше, чем было 45 лет назад. «Точное значение сегодняшнего достижения мы узнаем после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров. При этом температура продолжает расти, и мы следим, не будет ли побит и абсолютный максимум января, составляющий +8,7 градусов (2007 год)», — отметил синоптик.

Напомним, следующие пять дней Петербург и Ленобласть проведут в аномальной зоне тепла. По словам директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отклонение от климатической нормы составит 12 градусов. Причины аномально теплой зимы в России назвал глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. По его словам, все дело в вовремя не сформированной зоне высокого давления, которая обычно образуется в это время года над Западной и Восточной Сибирью, Красноярским краем и Якутией.

За шесть дней до наступления Нового года в Петербурге распустилась верба. Из-за аномально теплого декабря в музее-заповеднике «Парк Монрепо» в Выборге распустились колхикумы — так называемые «безвременники». К Рождеству жителей Ломоносова ждали чудеса не по-зимнему — 8 января в городе распустились примулы. Многолетние растения считаются первыми вестниками весны. А на следующий день анютины глазки, одуванчики и роза.