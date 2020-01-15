В Ленобласти появилось «Парковое агенство» — учреждение, которое популяризирует объекты культурного наследия

Первыми объектами культурного наследия, которые вошли в ведение «Паркового агенства», стали Приоратский парк и усадьба Демидовых в поселке Тайцы Гатчинского района — уже сейчас по ним заключены договора на дендрологию и вывоз мусора. Кроме того, в Тайцах расчищены дорожки и организована прогулочная тропа, а в Приоратском парке ведется работа по определению мест, где можно проводить массовые мероприятия.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области, «Парковое агенство» необходимо для обеспечения сохранности и бережного использования садово-парковых ансамблей, в том числе являющихся произведениями ландшафтной архитектуры. Также «Парковое агентство» будет обеспечивать проведение научно-исследовательских работ по изучению исторических парков.