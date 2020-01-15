Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о создании «Паркового агенства» — нового областного учреждения, которое будет обеспечивать сохранение, следить за использованием и популяризировать объекты культурного наследия.
В Ленобласти появилось «Парковое агенство» — учреждение, которое популяризирует объекты культурного наследия
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Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области
Первыми объектами культурного наследия, которые вошли в ведение «Паркового агенства», стали Приоратский парк и усадьба Демидовых в поселке Тайцы Гатчинского района — уже сейчас по ним заключены договора на дендрологию и вывоз мусора. Кроме того, в Тайцах расчищены дорожки и организована прогулочная тропа, а в Приоратском парке ведется работа по определению мест, где можно проводить массовые мероприятия.
Как сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области, «Парковое агенство» необходимо для обеспечения сохранности и бережного использования садово-парковых ансамблей, в том числе являющихся произведениями ландшафтной архитектуры. Также «Парковое агентство» будет обеспечивать проведение научно-исследовательских работ по изучению исторических парков.
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Приоратский дворец в Гатчине, вид из парка. Фото: Википедия
Приоратский парк был разбит вокруг Черного озера в конце 18 века — во время царствования императора Павла. После строительства дворца территорию распланировали и благоустроили, а также углубили озеро, создав на нем насыпные островки. Законченный вод парк приобрел в конце 19 века — в годы правления Александра III. В настоящее время Приоратский парк является частью музея-заповедника «Гатчина». Охраняется ЮНЕСКО, как объект всемирного культурного наследия.
Напомним, о том, что Приоратский парк в Гатчине планируют благоустроить, стало известно в июле 2019 года. Проект, который подразумевает переделку зеленых территорий в общественное пространство с «умными» технологиями, разработает шведский девелопер Gatchina Gardens. А старинное имение Демидовых в селе Тайцы, построенное в 1770-х годах, начали реставрировать в 2018 году. Планируется полное восстановление фасада и интерьеров здания.
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