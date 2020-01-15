«Открытая библиотека» проведет первую в 2020 году серию диалогов с Солодниковым, Элькиной и Архангельским

В 15:00 в пространстве Высшей школы экономики на набережной канала Грибоедова, 123 стартует первая встреча — литературный критик Александр Архангельский и организатор проекта «Открытая библиотека» Николай Солодников подискутируют на тему «Несогласный Теодор».

В 16:00 предподаватель Центра Лечебной Педагогики Алексей Мелия и старший научный сотрудник международного центра современной социальной теории МВШСЭН Светлана Бардина обсудят «Душевные болезни и мир будущего».

В 17:00 стартует заключительная встреча — архитектурный критик Мария Элькина и архитектор Сергей Чобан проведут диалоги на тему «Архитектура: как ее понимать».

Вход на все мероприятия свободный.

Общественно-культурный проект «Открытая библиотека» был создан в Петербурге в 2012 году. За несколько лет существования «Открытая библиотека» проводилась в нескольких форматах, в том числе фестиваля полного для. «Изначально мы считали свой целью переустройство городских общедоступных библиотек, расширение формата их работы. Сегодня ОБ устраивает дискуссии, участие в которых принимают лучшие русскоязычные спикеры. Мы рады самым разным участникам и гостям вне зависимости от их возраста, образования и мировоззрения», — говорят организаторы.