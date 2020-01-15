Пока Российская национальная библиотека осуществляет масштабный переезд в новое здание на Московском проспекте, дирекция РНБ рассматривает варианты, под что отвести освободившиеся помещения. Так, в здании на Садовой улице может открыться музей имени Ивана Крылова, а сам баснописец — стать «брендом библиотеки».
В здании РНБ на Садовой планируют открыть Музей Ивана Крылова
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Портрет Крылова кисти Карла Брюллова, 1839 год
Служебную квартиру на втором этаже здания Российской национальной библиотеки Крылов получил в 1816 году и покинул, выйдя в отставку в 1841 году в возрасте 73 лет. Сейчас в этой квартире о баснописце напоминает только копия мраморного бюста работы Самуила Гальберга — в одной части располагается конференц-зал РНБ, в другой информационно-сервисный центр.
«Мы бы хотели, как минимум, один зал сделать соответствующим духу Крылову. Например, представить там оригинальные вещи, принадлежащие баснописцу. Надеемся и на поддержку известного артиста Александра Тютрюмова, который тоже мечтает создать музей Крылова. Ведь до сих пор ни одного такого музея в России нет», — рассказал о планах на открытие директор РНБ Александр Вершинин.
Кроме того, в здании РНБ на Садовой планируют создать «точку притяжения петербургских писателей». В реализации проекта примет участие Союз писателей Санкт-Петербурга и его председатель Валерий Попов. Одним из первых событий может стать конференция «Писатель и образ жизни», в рамках которой петербургские литераторы обсудят свои интересы и стили письма.
«Сегодня в Петербурге не так много знаковых литературных мест, какими в советские годы были «Сайгон» или гостиница «Европейская». Есть галерея «Борей», Книжная лавка писателей — и все. Руководство библиотеки думает создать такой «Клуб РНБ», где собирались бы литераторы, о чем-то говорили, обсуждали бы свои и чужие произведения. Чтобы там кипела жизнь. Проходили всякие конференции, встречи. Все это было бы очень востребовано», — рассказал руководитель Союза писателей Валерий Попов.
Напомним, ранее сотрудники Федерального центра консервации библиотечных фондов Российской национальной библиотеки отреставрировали уникальный «Атлас Санкт-Петербурга 1798 года». Издание содержит наиболее полную информацию о состоянии города в XVIII веке в подробно иллюстрирует, какой была столица Российской империи 200 лет назад.
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