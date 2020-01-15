Кроме того, в здании РНБ на Садовой планируют создать «точку притяжения петербургских писателей». В реализации проекта примет участие Союз писателей Санкт-Петербурга и его председатель Валерий Попов. Одним из первых событий может стать конференция «Писатель и образ жизни», в рамках которой петербургские литераторы обсудят свои интересы и стили письма.

«Сегодня в Петербурге не так много знаковых литературных мест, какими в советские годы были «Сайгон» или гостиница «Европейская». Есть галерея «Борей», Книжная лавка писателей — и все. Руководство библиотеки думает создать такой «Клуб РНБ», где собирались бы литераторы, о чем-то говорили, обсуждали бы свои и чужие произведения. Чтобы там кипела жизнь. Проходили всякие конференции, встречи. Все это было бы очень востребовано», — рассказал руководитель Союза писателей Валерий Попов.

Напомним, ранее сотрудники Федерального центра консервации библиотечных фондов Российской национальной библиотеки отреставрировали уникальный «Атлас Санкт-Петербурга 1798 года». Издание содержит наиболее полную информацию о состоянии города в XVIII веке в подробно иллюстрирует, какой была столица Российской империи 200 лет назад.