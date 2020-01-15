«На всей территории страны очень теплая погода, и это бывает, конечно, нечасто, потому что для атмосферы характерна изменчивость не только временная, но и пространственная. А тут так получается, что вся территория нашей страны находится в аномально теплом режиме. На ближайшие пять дней отклонение на 12 градусов. Огромная территория. И эти плюс 12 градусов будут и в Красноярском крае также, на юге Якутии, в Хабаровском крае», — сказал Вильфанд.

Напомним, за шесть дней до наступления Нового года в Петербурге распустилась верба. Из-за аномально теплого декабря в музее-заповеднике «Парк Монрепо» в Выборге распустились колхикумы — так называемые «безвременники». К Рождеству жителей Ломоносова ждали чудеса не по-зимнему — 8 января в городе распустились примулы. Многолетние растения считаются первыми вестниками весны. А на следующий день анютины глазки, одуванчики и роза.

Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин назвал причины аномально теплой зимы в России. По его словам, все дело в вовремя не сформированной зоне высокого давления, которая обычно образуется в это время года над Западной и Восточной Сибирью, Красноярским краем и Якутией. В 2020 году антициклон навис на границе Монголии — над югом Бурятии и Забайкалья.