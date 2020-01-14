Новый калькулятор учитывает участок с 15-го по 58-ой километр скоростной трассы М-11. Для того, чтобы рассчитать стоимость поездки, достаточно ввести в определенные строки пункты отправления и назначения, после чего алгоритм выдаст результат. В настоящий момент расчеты доступны при оплате как транспондером T-pass, так и за наличные. Позже «Автодор» обещает добавить также расчет по транспондеру ЗСД.

Напомним, 27 ноября президент России Владимир Путин официально открыл скоростную трассу М-11 между Петербургом и Москвой. Теперь она называется «Нева» — именно этот вариант победил в общественном голосовании, запущенным «Автодором». Ранее петербуржцы предложили и другие, более оригинальные названия — такие как «От бордюра до поребрика», «От подъезда до парадной», «За шавермой/За шаурмой» и даже «Платная Россия». Однако «Автодор» их тактично отверг, объяснив сложностью перевода.

На новой трассе, которая начинается у МКАД и заканчивается у Кольцевой автодороги в Петербурге, автомобили смогут двигаться с расчетной скоростью до 150 километров в час. Еще в октябре 2018 года там установили первые в России криозаправки со сжиженным природным газом. Ранее «Автодор» также определил стоимость проезда по М-11. На разных участках, в зависимости от их протяженности, ценник будет различаться. На нескольких участках скоростной трассы М-11 также ввели ночные тарифы с пониженной стоимостью.