27 января, в день 76-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, петербургский историк Лев Лурье расскажет о «трагедии и катарсисе» одного из самых страшных событий в истории страны.
Лев Лурье расскажет о «трагедии и катарсисе» Блокады Ленинграда
75 лет назад за подписью Верховного главокомандующего был выпущен указ о присвоении Ленинграду звания города-героя — с того момента, по мнению Лурье, «ведет свое начало официальный миф о блокаде».
«Говоря коротко, он сводится к тому, что героические жители города, беззаветно преданные коммунистической партии, отстояли Ленинград в годы оккупации. Эта точка зрения существует и поныне. На самом деле то, что случилось в Ленинграде, произошло отчасти благодаря беспримерной жестокости и необычайной глупости Гитлера; в чем-то – из-за эффективных действий руководства города во главе с Ждановым и, наконец, благодаря усилиям Ленинградского и Волховского фронтов», — считает историк.
Лев Лурье расскажет о том, что мы знаем, и чего не знаем о Блокаде 27 января в 19:30 — лекция «Блокада. Трагедия и катарсис» состоится в киноцентре «Родина» на Караванной улице, 12. Подробности и билеты можно посмотреть здесь.
Ранее «Комитет 8 сентября» во главе со Львом Лурье разработал мобильное приложение «Блокада. Имена». Приложение визуализирует на карте современного Петербурга адреса погибших в блокаду ленинградцев — с указанием их имен и биографических данных. Ранее в Соляном переулке открылся обновленный Музей обороны и блокады Ленинграда. После реконструкции в выставочном пространстве появились мультимедийные экраны и объемные инсталляции, воссоздающие интерьеры времен блокады.
Ранее редакция «Собака.ru» записала истории тех, кто выжил в Блокаде Ленинграда, составила интерактивную карту осажденного города и вспомнила лучшие книги и фильмы об этих 900 днях.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.