Лев Лурье расскажет о «трагедии и катарсисе» Блокады Ленинграда

75 лет назад за подписью Верховного главокомандующего был выпущен указ о присвоении Ленинграду звания города-героя — с того момента, по мнению Лурье, «ведет свое начало официальный миф о блокаде».

«Говоря коротко, он сводится к тому, что героические жители города, беззаветно преданные коммунистической партии, отстояли Ленинград в годы оккупации. Эта точка зрения существует и поныне. На самом деле то, что случилось в Ленинграде, произошло отчасти благодаря беспримерной жестокости и необычайной глупости Гитлера; в чем-то – из-за эффективных действий руководства города во главе с Ждановым и, наконец, благодаря усилиям Ленинградского и Волховского фронтов», — считает историк.

Лев Лурье расскажет о том, что мы знаем, и чего не знаем о Блокаде 27 января в 19:30 — лекция «Блокада. Трагедия и катарсис» состоится в киноцентре «Родина» на Караванной улице, 12. Подробности и билеты можно посмотреть здесь.