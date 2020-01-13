«Пешеходные челленджи» пройдут 18, 19, 25, 26 января, а также 1 и 2 февраля. Всего будет организовано три маршрута — 15-километровый маршрут поэтессы Ольги Берггольц от Дома радио до амбулатории при комбинате имени Тельмана, 34-километровый путь простого рабочего завода «Большевик» Дмитрия Богданова, а также маршрут «Игра ва-банк» на 34 километра художника Василия Власова и технолога Алексея Панченко.

«Пройдя одним из трех маршрутов от 15 до 34 километров, вы узнаете о блокаде и ленинградцах больше, чем из официальных сводок и сможете представить как это — преодолевать огромные расстояния пешком по зимнему городу в условиях холода, голода, постоянных бомбардировок и отсутствия транспорта», — говорят организаторы.

В настоящий момент можно зарегистрироваться на челленджи 18 и 19 января по ссылке, запись на остальные даты откроется позже.

Напомним, в конце 1941 года петербургскому художнику Василию Власову заказали создать колоду карт с карикатурными изображениями немецких высокопоставленных военных. Власов проживал на Васильевском острове, а литография — в районе станции метро «Пролетарская», в здании Императорской картонной фабрики. Изобразив эскизы, художник отправлялся туда — пройдя путь в более 20 километров. Позже технолог Алексей Панченко носил оттиски на карточную фабрику и литографии на Петроградской стороне, где во времена блокады располагался единственный действующий фотоцех. Этот путь не раз попадал под обстрелы и бомбежки.