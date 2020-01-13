В 2019 году петербуржцы оформили рекордное число разводов

По данным Комитета по делам записи актов гражданского состояния, в минувшем году в Петербурге было заключено 49380 браков. В сравнении с 2018 годом, в 2019-ом разводов было оформлено на 646 больше, а свадеб заключено — на 2211 меньше. До этого минимальное число свадеб приходилось на 2016 год, когда официально оформили отношения 50 691 пара.

Напомним, ранее Росстат назвал средний возраст отправляющихся под венец женщин в России. Оказалось, что среднестатистическая невеста «постарела» на восемь лет — охотнее всего выходят замуж в возрасте 25-34 лет, тогда как в 2011 году возраст составлял 18-24 года. А Министерство юстиции России готовит законопроект, согласно которому возраст вступления в брак может измениться.