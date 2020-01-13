Проект создания филиала Русского музея в Когалыме анонсировал министр культуры России Владимир Мединский. Подробности и сроки запуска пока не разглашаются — известно, что он будет реализован Министерством культуры совместно с «Лукойлом», что лично подтвердил президент компании Вагит Алекперов.

Государственный Русский музей имеет более 200 филиалов в России и за рубежом, однако все они, за исключением центра с испанском городе Малага, работают посредством предоставления возможности изучать коллекцию музея онлайн. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе музея, сегодня специалисты ГРМ «вылетели в Когалым для более детального обсуждения проекта».

Напомним, Русский музей планирует открыть для посетителей парадные залы Михайловского замка уже весной 2020 года. Перед петербуржцами помещения предстанут в обновленном после реставрации виде — также к этому времени будут восстановлены крупноформатные картины, которые раньше украшали стены залов, но долгое время хранились в запасниках.

Ранее в ходе реконструкции Михайловского замка были обнаружены неизвестные до этого предметы живописи — они увеличат площадь экспозиций. Кроме того, Русский музей завершил реставрацию домового храма Михайловского замка. В нем начнут проводить богослужения — впервые с 1918 года. А еще по экспозициям музея составили гид для детей, который озвучили Конь Юлий, Смешарики и персонажи мультфильма «Три кота».