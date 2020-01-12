«Проделки бобров»: в Невском районе бобры атаковали деревья

Это уже не первый подобный случай в Петербурге за последний месяц. Ранее мы писали о том, что в Красногвардейском районе бобры повалили деревья в Малом Ильинском саду. «Бобры устроили лесоповал, и похоже, что они решили полностью уничтожить осиновую рощу», – отмечают жители Красногвардейского района. От зубов животных пострадало около десятка деревьев. «Осинам на фото лет по 20, а пара бобров выкосит всю эту рощу за пару недель», — пишут подписчики.