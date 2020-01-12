Сегодня, 12 января, в Невском районе на берегу реки Оккервиль петербуржцы вновь зафиксировали «проделки бобров». Соответствующие фотографии были опубликованы в сообществе «Говорит Невский район | Весёлый посёлок».
«Проделки бобров»: в Невском районе бобры атаковали деревья
Кадры с пострадавшими от животных деревьев вызвали удивление у местных жителей. «Здорово! У нас есть бобры?», – пишут они. Остальные же отметили, что эта работа «действительно похожа» на бобровую – кора обглодана и следов топора нет.
Это уже не первый подобный случай в Петербурге за последний месяц. Ранее мы писали о том, что в Красногвардейском районе бобры повалили деревья в Малом Ильинском саду. «Бобры устроили лесоповал, и похоже, что они решили полностью уничтожить осиновую рощу», – отмечают жители Красногвардейского района. От зубов животных пострадало около десятка деревьев. «Осинам на фото лет по 20, а пара бобров выкосит всю эту рощу за пару недель», — пишут подписчики.
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