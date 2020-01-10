СПбГУ учредил стипендию имени онколога Андрея Павленко

Весной 2018 года онкологу Андрею Павленко диагностировали рак желудка. Он до последнего боролся с болезнью, вел видеодневник «Жизнь человека» о своем лечении в рамках масштабного медиапроекта «Такие дела» и не прекращал работать. Хирург также открыл собственную благотворительную организацию CancerFund, первым проектом которой стало обучение докторов из онкологических стационаров общению с пациентами.

Андрей Павленко скончался утром 5 января 2020 года. Перед смертью врач записал видеообращение, в котором рассказал о создании гранта от издания «Таких дел» имени Андрея Павленко для журналистов, фотографов и документалистов, которые будут правдиво рассказывать о борьбе людей с онкологическими заболеваниями. Незадолго до своей смерти он оставил в своих социальных сетях прощальное письмо, в котором признал, что шансов на победу раковой опухоли у него нет. Павленко похоронили 6 января на Киновеевском кладбище в Петербурге.