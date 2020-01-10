Синоптики назвали причины аномально теплой зимы в России

«Эта зона держит теплый воздух, идет выхолаживание, а потом этот холод распространяется на Урал и в Центральную Россию. В Квебеке — а это широта Крыма — до минус 20 градусов со снегопадами и холод. Эта циркуляция воздушных масс больше характерна для конца октября — начала ноября», — рассказал РИА «Новости» Варакин.

Кроме того, причины теплой погоды в России в том, что большая зона холода, накрывшая восток Канады, сталкивается с теплым воздухом Гольфстрима — из-за этого столкновения образуются мощные циклоны радиусом от 500 до 800 километров. «Этот циклонический вихрь приносит тепло через Северное море, Великобританию на страны Балтии и в дальнейшем сюда, на северо-запад России. Для классической зимы это нехарактерно», — добавил синоптик.

В ближайшие дни погода будет соответствовать климатической норме только на на побережье Охотского моря и юге Чукотки. Петербург, Москву и большую часть Европейской России ждут температурные отклонения на 8-10 градусов.