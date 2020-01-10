Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин назвал причины аномально теплой зимы в России. По его словам, все дело в вовремя не сформированной зоне высокого давления, которая обычно образуется в это время года над Западной и Восточной Сибирью, Красноярским краем и Якутией. В 2020 году антициклон навис на границе Монголии — над югом Бурятии и Забайкалья.
Синоптики назвали причины аномально теплой зимы в России
-
V_E / Shutterstock.com
«Эта зона держит теплый воздух, идет выхолаживание, а потом этот холод распространяется на Урал и в Центральную Россию. В Квебеке — а это широта Крыма — до минус 20 градусов со снегопадами и холод. Эта циркуляция воздушных масс больше характерна для конца октября — начала ноября», — рассказал РИА «Новости» Варакин.
Кроме того, причины теплой погоды в России в том, что большая зона холода, накрывшая восток Канады, сталкивается с теплым воздухом Гольфстрима — из-за этого столкновения образуются мощные циклоны радиусом от 500 до 800 километров. «Этот циклонический вихрь приносит тепло через Северное море, Великобританию на страны Балтии и в дальнейшем сюда, на северо-запад России. Для классической зимы это нехарактерно», — добавил синоптик.
В ближайшие дни погода будет соответствовать климатической норме только на на побережье Охотского моря и юге Чукотки. Петербург, Москву и большую часть Европейской России ждут температурные отклонения на 8-10 градусов.
Напомним, 8 января Петербург провел под влиянием циклонического вихря. Из-за аномально теплой погоды на Финском заливе и Ладожском озере до сих пор не образовался лед. В Фонде друзей балтийской нерпы беспокоятся за потомство петербургских нерп — по мнению специалистов, эта обстановка для животных «крайне неблагоприятная».
За шесть дней до наступления Нового года в Петербурге распустилась верба. Из-за аномально теплого декабря в музее-заповеднике «Парк Монрепо» в Выборге распустились колхикумы — так называемые «безвременники». А к Рождеству жителей Ломоносова ждали чудеса не по-зимнему — 8 января в городе распустились примулы. Многолетние растения считаются первыми вестниками весны.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.