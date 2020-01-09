Карьерные итоги десятилетия от Алены Владимирской: самые перспективные профессии и важные навыки нового времени

О главных тенденциях десятилетия

Главная мировая тенденция – это диджитализация, а российская – укрупнение государственного бизнеса. Количество государственных и окологосударственных вакансий растет. С этими трендами связаны все основные изменения в области профессии и карьеры.

Появилось большое количество новых профессий, связанных с диджиталом, он проникает во все сферы жизни: еду, одежду, образование, воспитание детей, знакомства, личную жизнь. Изменились и сами отрасли. Банки тогда и сейчас — это две разные вещи. Десять лет назад они мерились количеством отделений, а сейчас закрывают точки, потому что мы все пользуемся мобильным банкингом. Такси приезжало через час, водитель хамил, брал втридорога, а ты должен был быть счастлив. Сейчас мы психуем, если машина не приехала через десять минут.

Сервисы и отрасли стали ближе к человеку, намного понятнее и доступнее. Теперь не человек для сервиса, а сервис для человека. Кого десять лет назад интересовало мнение потребителя о ресторане? Были жалобные книги, но кто на них смотрел? Или мнение о водителе? Не нравится – выходи. Сейчас же такси и рестораны сами просят поставить им оценку. Изменились коммуникации, способ поиска работы.

Государство как работодатель тоже меняется: госструктуры диджитализируются, больше внимания уделяют людям, в них больше стабильности и выше зарплаты. Туда стали уходить специалисты с приличным опытом, образованием и современными принципами построениями бизнеса, они перетянули за собой хорошие команды. Конечно, так не везде: это зависит от руководителя и наличия денег в регионе.

Есть еще одно важное изменение: раньше в России многие хотели запускать свой бизнес, а сейчас большинство стремится к работе в корпорациях. Дело в том, что из-за низкого темпа роста экономики малый бизнес не растет, как раньше, в нем уже не видят перспектив.