Глава рекрутингового агентства Pruffi, основательница HR-сервиса «Антирабство», а в прошлом главный хедхантер «Mail.Ru Group» Алена Владимирская ищет топовых специалистов для лучших компаний страны. Специально для «Собака.ru» она подвела итоги десятилетия и рассказала, как быть успешным в 2020-е: в какие сферы идти, какие навыки развивать, нужно ли получать образование и когда начинать работать по специальности.
Карьерные итоги десятилетия от Алены Владимирской: самые перспективные профессии и важные навыки нового времени
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Алена Владимирская. Фото: Facebook
О главных тенденциях десятилетия
Главная мировая тенденция – это диджитализация, а российская – укрупнение государственного бизнеса. Количество государственных и окологосударственных вакансий растет. С этими трендами связаны все основные изменения в области профессии и карьеры.
Появилось большое количество новых профессий, связанных с диджиталом, он проникает во все сферы жизни: еду, одежду, образование, воспитание детей, знакомства, личную жизнь. Изменились и сами отрасли. Банки тогда и сейчас — это две разные вещи. Десять лет назад они мерились количеством отделений, а сейчас закрывают точки, потому что мы все пользуемся мобильным банкингом. Такси приезжало через час, водитель хамил, брал втридорога, а ты должен был быть счастлив. Сейчас мы психуем, если машина не приехала через десять минут.
Сервисы и отрасли стали ближе к человеку, намного понятнее и доступнее. Теперь не человек для сервиса, а сервис для человека. Кого десять лет назад интересовало мнение потребителя о ресторане? Были жалобные книги, но кто на них смотрел? Или мнение о водителе? Не нравится – выходи. Сейчас же такси и рестораны сами просят поставить им оценку. Изменились коммуникации, способ поиска работы.
Государство как работодатель тоже меняется: госструктуры диджитализируются, больше внимания уделяют людям, в них больше стабильности и выше зарплаты. Туда стали уходить специалисты с приличным опытом, образованием и современными принципами построениями бизнеса, они перетянули за собой хорошие команды. Конечно, так не везде: это зависит от руководителя и наличия денег в регионе.
Есть еще одно важное изменение: раньше в России многие хотели запускать свой бизнес, а сейчас большинство стремится к работе в корпорациях. Дело в том, что из-за низкого темпа роста экономики малый бизнес не растет, как раньше, в нем уже не видят перспектив.
Главные профессии десятилетия
Лидер этого десятилетия с точки зрения доходов — это IT-шник. Специалист хорошего уровня может зарабатывать 600-800 тысяч в месяц. Люди, которые работали в «Яндексе» и Mail.ru с самого начала, сейчас миллионеры. Раньше миллионерами в России могли стать только те, кто занимается нефтью и газом: невозможно было представить, что какой-нибудь программист зарабатывает наравне или лучше чиновника или менеджера «Газпром-нефти». Теперь это вполне возможно. Эта профессия будет доходна еще долгое время, но постепенно прибыльность ее будет снижаться.
На первый план вышли профессии, про которые еще недавно говорили: «Он ничего не делает, впустую тратит время». Теперь тот, кто играет в компьютерные игры, зарабатывает куда больше юристов и переводчиков. Или, например, видеоблогер: сидишь и на телефон ролики снимаешь, да кому ты нужен? А оказалось, если тебя смотрит большое количество людей, то ты можешь быть востребован и хорошо зарабатывать.
Профессии, которые исчезли за десятилетие
Конечно, вымерли какие-то секретари-машинистки, но это не очень интересно, потому что смена и трансформация профессий есть всегда. Другое дело — смена приоритетов: десять лет назад, если ты выучился на бухгалтера, у тебя всегда был честный кусок хлеба. Сейчас такие профессии, как бухгалтер, юрист, переводчик по-прежнему востребованы, но вакансий становится меньше, потому что частично они автоматизируются. «Иди в бухгалтеры, всегда сможешь заработать», — говорили наши бабушки или мамы. Сейчас это не так. Эти профессии не умирают, но если ты не эксперт высокого уровня, то можешь оказаться под угрозой.
Как поменялся поиск работы?
Работу стало искать проще, это можно делать, не выходя из дома, а часто и собеседования проходят через интернет. Компании повернулись лицом к людям: в сети есть отзывы бывших сотрудников, стало сложнее обманывать. Мы стали мобильнее — раньше искали работу только в своем городе, а теперь – во всем мире. Появился тренд на удаленную работу: ты можешь жить в провинции и работать на московскую компанию или жить в Москве и работать на гонконгскую. Это уже не из серии «Вау, как тебе удалось?», а массовое явление. К этому привел дефицит грамотных специалистов: ты можешь расширять географию поиска, разыскивая лучших. Для некоторых индустрий это оптимизация издержек: бухгалтер а Вологде стоит не столько, сколько в Москве. Это не только зарплата, а еще наличие рабочего места, интернет и прочее.
В какие профессии нужно идти сейчас?
В те профессии, в которые сейчас идут все, идти уже не нужно. Лучше выбирать те, что только появляются: например, во все с приставкой «био». Актуально сейчас, например, овощеводство в черте города: «Азбука Вкуса» начала выращивать овощи и фрукты специально для своих магазинов.
Также нужно идти в профессии, связанные с продолжительностью жизни человека, здоровьем, биохакингом. Эта отрасль в будет активно расти. Третье – это, конечно, финансово-технологические сервисы. Четвертое — дроны и автоматизация, хотя в нашей стране это и сложно с точки зрения закона. И пятое — все, что связано с саморазвитием, самопознанием и принятием человеком себя.
К каким отраслям падает интерес?
Мы видим огромное падение интереса в России к сырьевым отраслям. Темп развития газа, нефти и энергетики замедлился, очередь в «Газпром» еще стоит, но уже не такая огромная.
Упал интерес к консалтингу: люди хотят не только исследовать, но и принимать участи в создании продукта. И последнее — жители больших городов теряют интерес к работе в табачной и алкогольной промышленности, потому что это считается вредным для кармы, соискатели так и говорят.
Заменят ли нас всех роботы?
Всех не заменят, потому что человеку очень важна эмпатия. Например, вы идете к врачу: очевидно, что на этапе диагностики искусственный интеллект когда-нибудь будет лучше человека. Но поговорить с доктором очень важно, особенно если это детский врач. Скорее всего, это будет история сотрудничества человека и искусственного интеллекта. Анализ большого количества данных будет делать машина, а общаться – человек. Но такое сотрудничество возможно только для экспертов высокого уровня. А менеджеры по продажам, кассиры, продавцы, водители — такие профессии легко автоматизировать. То есть, если вы не эксперт, то автоматизация – ваш враг.
Какие качества сейчас необходимо развивать
Ценность знания теряется: это происходит, потому что все быстро меняется, а открытых курсов и возможностей получать образование, в том числе бесплатное, много. Поэтому самым важным становится умение справляться с большими объемами информации, агрессивная адаптивность, а также софт-скиллы: коммуникабельность, умение работать в команде, стрессоустойчивость.
Проблема в том, что требования внутри компании изменились, а «на входе» остались прежними. То есть сейчас на собеседовании от человека требуют одно, а по факту ждут совершенно другого.
Можно ли научится агрессивной адаптивности?
Да, необходимо начать внимательно следить за успешными специалистами из твоей сферы – не только российскими, но и зарубежными. Наблюдать, как работают компании вашей сферы, как развиваются, какие в них требуются навыки. Необходимо приучить себя быть всегда в курсе новой информации и при этом отсеивать ненужное.
Как изменились принципы построения карьеры?
Раньше считали, что устроился в «Сбербанк» или «Газпром» — и все, это навсегда. Другие люди думали, что они будут создавать свое дело всю жизнь. Сейчас мы перестали быть категоричными, белый воротничок мегаполиса находится в постоянном поиске работы, даже если его все устраивает. Он просматривает разные варианты, сравнивает их и оценивает свою значимость на трудовом рынке. Многие знают английский язык, а соответственно не боятся рассматривать и другие страны.
Нужно ли образование?
В некоторых профессия образование нужно всегда: летчик, учитель, врач. В государственной отрасли без образования не возьмут, а вот в сферах рекламы и IT давно не смотрят на диплом.
Ценится опыт, поэтому очень важно начинать работать рано, и уровень университета — он дает гранты, программы, стажировки, а не знания. Нужно либо учиться в топовом вузе, либо не учиться вовсе.
Как поменялись требования к сотрудникам?
Работодатель стал более терпим к сотруднику: плавающий рабочий день, постепенно уходит дресскод. Сегодня невозможно стать прогрессивной компанией, требуя, чтобы все в компании носили пиджаки, от этого отказался, например, «Сбербанк».
С другой стороны, компании становятся жестче: эффективность сотрудника постоянно оценивается, и если ты ничего не делаешь и не приносишь пользы, то тебя уволят, как бы к тебе ни относились и что бы у тебя в жизни ни происходило. В результате ты можешь прийти на работу в 11 часов, но при этому у тебя 10 часов бесконечного стресса. Поэтому выгорание происходит быстрее.
Что произошло с зарплатами?
Последнее десятилетие стало периодом падения зарплат в России, это происходит последние пять лет. В 2019 году они перестали падать, но расти так и не начали. У нас сохраняется огромный разрыв зарплат между отраслями.
Будем ли мы менять профессию несколько раз за жизнь?
Это глобальный тренд, но в России с этим пока тяжело, хотя рано или поздно и до нас он обязательно дойдет. Это уже не коснется людей старшего поколения, но те, кому сейчас 20-30 лет, будут использовать такую возможность. Работодатели пока не готовы принимать на работу тех, кто решил резко сменить сферу, должно смениться поколение топ-менеджеров – то есть должно пройти еще лет семь-десять.
Самый важный совет для тех, кто только начинает строить карьеру
Стройте сразу мировую карьеру, используйте стажировки, программы по обмену, волонтерство – их сейчас много. Начинайте рано работать по специальности: со второго или третьего курса. Старайтесь сразу попадать в зарубежные компании, это изменит и вашу жизнь, и отношение к профессии, и уровень зарплаты.
После вы можете работать и России, но это даст вам важность совершенно иначе строить карьеру и быть всегда желанным сотрудником. В каких-то отраслях Россия – передовая страна, но дело не в этом. Любая замкнутость — это плохо. Путешествие обогащает, и карьера — это тоже же путешествие.
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