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В Петербурге к Рождеству распустились примулы. Они считаются первыми вестниками весны

К Рождеству жителей Ломоносова ждали чудеса не по-зимнему — 8 января в городе распустились примулы. Многолетние растения считаются первыми вестниками весны — они цветут в начале марта иногда еще до того, как полностью сойдет снег.

  • Здесь и далее фото: Наталья Силявко, сообщество "Мы Ломоносовцы"

Фотографией с раскрывшимся бутоном примулы, или так называемого первоцвета, жительница Ломоносова Наталья поделилась в социальных сетях 8 января с подписью: «В Петербурге Рождество…». В комментариях подключились жители Пушкина — добавив, что в их городе примула «цветет весь декабрь, подмерзает, снова отходит и цветет». Но это еще не все чудеса зимы в Петербурге. В тот же день близ Ломоносова взошли грибы. 

Напомним, 8 января Петербург провел под влиянием циклонического вихря. Температура воздуха почти побила рекорд 2014 года, когда столбики термометра остановились на отметке +5,6 градусов. Из-за аномально теплой погоды на Финском заливе и Ладожском озере до сих пор не образовался лед. В Фонде друзей балтийской нерпы беспокоятся за потомство петербургских нерп — по мнению специалистов, эта обстановка для животных «крайне неблагоприятная».

За шесть дней до наступления Нового года в Петербурге распустилась верба. Набухшие почки были замечены на улице Белышева в Невском районе. Несмотря на то, что в новогоднюю ночь синоптики обещали легкий «минус», горожане уверены: «скоро бабочки полетят». А еще из-за аномально теплого декабря в музее-заповеднике «Парк Монрепо» в Выборге распустились колхикумы — так называемые «безвременники».

 

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Дарья Гладких,
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