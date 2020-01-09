В Петербурге к Рождеству распустились примулы. Они считаются первыми вестниками весны

Напомним, 8 января Петербург провел под влиянием циклонического вихря. Температура воздуха почти побила рекорд 2014 года, когда столбики термометра остановились на отметке +5,6 градусов. Из-за аномально теплой погоды на Финском заливе и Ладожском озере до сих пор не образовался лед. В Фонде друзей балтийской нерпы беспокоятся за потомство петербургских нерп — по мнению специалистов, эта обстановка для животных «крайне неблагоприятная».

За шесть дней до наступления Нового года в Петербурге распустилась верба. Набухшие почки были замечены на улице Белышева в Невском районе. Несмотря на то, что в новогоднюю ночь синоптики обещали легкий «минус», горожане уверены: «скоро бабочки полетят». А еще из-за аномально теплого декабря в музее-заповеднике «Парк Монрепо» в Выборге распустились колхикумы — так называемые «безвременники».