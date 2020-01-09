С 13 по 15 января также можно сдать елку в пункт приема на Гражданском проспекте, 84. А 18 января возле станции метро «Академическая» будет организован сбор отслуживших елок в рамках акции «Зеленый сбор на Академической». 18 января с 12:00 до 15:00 сбор также организуют на аллее улицы Корнея Чуковского в рамках акции «Новогодний экодвор», а 19 января с 11:00 до 15:00 — на улице Маршала Казакова, 35.

До 18 января с 10:00 до 22:00 в Красногвардейском районе можно сдать елку на проспекте Энергетиков, 70 к3. Ленской, 8 к2, Ударников, 30 к1, в контейнер на площадке возле Охта Молла, а также на Заневском проспекте, 55.

Напомним, с 8 по 18 января в Красногвардейском районе будет действовать экоакция «Елки в щепки», где новогодние деревья пойдут на утилизацию. Все елки также будут переработаны в щепу и переданы в реабилитационный центр для животных «Велес».