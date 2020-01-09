18+

Стало известно, куда можно сдать отслужившую елку в Петербурге

С 9 января петербуржцы смогут сдать уже отслужившие в новогодние праздники живые хвойные деревья. Елки, пихты, сосны и просто ветки будут отправлены на переработку для дальнейшего использования в качестве подкормки или подстилки для животных — подопечных центра «Велес» и конного клуба «Кентаврик». Публикуем список пунктов приема.

В Калининском районе с 9 по 15 января елку можно сдать в следующих пунктах: 

Ольги Форш, 7 к.1

Демьяна Бедного, 1 к.2

Демьяна Бедного, 30 к.1

Демьяна Бедного, 18 к.2

Светлановский проспект, 99 к.2

Учительская, 19 к.1

Суздальский проспект, 85

Проспект Просвещения, 78

Проспект Просвещения, 84 к.1

Лужская, 4 к.1

Гражданский проспект, 115 к.1

Гражданский проспект, 129 к.2

Гражданский проспект, 104 к.1

Комсомола, 13

Лесной проспект, 15

Кондратьевский проспект, 40/12

Проспект Металлистов, 122

Герасимовская, 14

Северный проспект, 87/4

Софьи Ковалевской, 5/6

Карпинского, 38/3

Проспект Науки, 30

Ключевая, 19

Проспект Маршала Блюхера, 12

Проспект Металлистов, 102

Брюсовская, 5/2

Руставели, 22/1

Руставели, 10

С 13 по 15 января также можно сдать елку в пункт приема на Гражданском проспекте, 84. А 18 января возле станции метро «Академическая» будет организован сбор отслуживших елок в рамках акции «Зеленый сбор на Академической». 18 января с 12:00 до 15:00 сбор также организуют на аллее улицы Корнея Чуковского в рамках акции «Новогодний экодвор», а 19 января с 11:00 до 15:00 — на улице Маршала Казакова, 35.

До 18 января с 10:00 до 22:00 в Красногвардейском районе можно сдать елку на проспекте Энергетиков, 70 к3. Ленской, 8 к2, Ударников, 30 к1, в контейнер на площадке возле Охта Молла, а также на Заневском проспекте, 55.

Напомним, с 8 по 18 января в Красногвардейском районе будет действовать экоакция «Елки в щепки», где новогодние деревья пойдут на утилизацию. Все елки также будут переработаны в щепу и переданы в реабилитационный центр для животных «Велес». 

 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Дарья Гладких,
Комментарии

Наши проекты