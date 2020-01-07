Сегодня, 7 января, активисты движения «Центральный район за комфортную среду обитания» показали, как выглядит отреставрированный фасад дома Галунова. «Восстановленная лепнина, новые шикарные деревянные двери, обновленный фасад уже радуют всех жителей центра города», – пишут они.
Завершилась реставрация фасада дома Галунова
Активисты также рассказали о том, что в 2020 году они ждут реставрацию других памятников Петербурга в рамках новой программы. «Уже звучат названия доходных домов Полежаева, Перцова, Бутурлиной, Чайковского», – добавляют они.
Строительство доходного дома Галунова длилось с 1877 по 1880 год. Проект здания был разработан архитектором Ивановом А.В. Дом находится в центре города, на проспектах Невский, Бакунина и Дегтярной улице и принадлежал купцу первой гильдии, потомственному почетному гражданину Галунову И.В.
Ранее мы писали о том, что дому купца первой гильдии И. В. Галунова вернули отреставрированные узорчатые ограды балконов. Их установили утром с помощью грузоподъемного крана.
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