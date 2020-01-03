В районе аэропорта Ржевка нашли свалку нераспроданных живых елок

«Я вообще против вырубки ёлок на Новый год! Надо вырубать только под заказ и тогда не будут вырубаться сотни тысяч ёлок, которые потом будут выброшены», – пишут в комментариях подписчики. При этом добавляют, что лучше покупать ели в горшках, а затем – высаживать.