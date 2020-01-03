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В районе аэропорта Ржевка нашли свалку нераспроданных живых елок

Сегодня, 3 января, вдоль дороги в районе аэропорта Ржевка была найдена свалка живых нераспроданных елок. Очевидцы рассказали об этом в социальных сетях.

Позднее в группе «ДТП и ЧП. Петербург» сообщили об аналогичной свалке хвойных деревьев на Волго-Донском проспекте. «Наверное, пытались создать новогоднее настроение, но получилось не очень», – отметил автор поста.

«Я вообще против вырубки ёлок на Новый год! Надо вырубать только под заказ и тогда не будут вырубаться сотни тысяч ёлок, которые потом будут выброшены», – пишут в комментариях подписчики. При этом добавляют, что лучше покупать ели в горшках, а затем – высаживать.

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Сабина Алиева,
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