Крошик пробудет все праздничные дни во внутренних помещениях Центра спасения балтийской нерпы из-за дождливой погоды и шума. «Наш герой очень устал от почти непрерывных дождей, из-за которых ему толком не обсохнуть и не поспать на берегу. К тому же, скоро все вокруг начнет все бабахать и сверкать. Крошик переселению рад и богатырским сном отсыпается на своей любимой полочке», — говорят сотрудники центра.

Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская, создатели Центра спасения балтийской нерпы и наставники Крошика, также подвели итоги уходящего 2019 года.