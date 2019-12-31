Прямое включение из бассейна: тюлень Крошик поздравил петербуржцев с наступающим Новым годом. Все праздники он проведет в нем — главный ластоногий герой Петербурга «устал от почти непрерывных дождей, из-за которых ему толком не обсохнуть и не поспать на берегу».
Тюлень Крошик поздравил петербуржцев c Новым годом. Прямое включение из бассейна!
Крошик пробудет все праздничные дни во внутренних помещениях Центра спасения балтийской нерпы из-за дождливой погоды и шума. «Наш герой очень устал от почти непрерывных дождей, из-за которых ему толком не обсохнуть и не поспать на берегу. К тому же, скоро все вокруг начнет все бабахать и сверкать. Крошик переселению рад и богатырским сном отсыпается на своей любимой полочке», — говорят сотрудники центра.
Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская, создатели Центра спасения балтийской нерпы и наставники Крошика, также подвели итоги уходящего 2019 года.
Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская, создатели Центра спасения балтийской нерпы:
За прошедший год нам с вами удалось спасти семерых краснокнижных бедолаг, а за процессом адаптации к жизни в море выпущенного серого тюленя Марта мы с вами даже смогли понаблюдать благодаря спутниковому передатчику. А еще тюлень Окунева 2 стала нашим сотым реабилитированным тюленем с 2007 года. Еще был проведен огромный объем научной работы в очень значимых для Балтики и Ладоги исследовательских проектах. Начата, либо продолжалась работа по выявлению наиболее важных мест обитания нерпы, мечению животных устройствами телеметрии, изучению конфликта рыбаков и тюленей, внедрению безопасных сетей, созданию искусственных условий для выкармливания потомства балтийской нерпой и разработке мер сохранения этих животных. Надеемся, что в Новом году удастся сделать еще больше для наших с вами любимцев!
Крошик, несомненно, главная звезда Петербурга и любимец горожан всех возрастов. В декабре он торжественно поздравляет петербуржцев с наступающим Новым годом, во время долгих новогодних праздников щеголяет с обледенелыми усами или заставляет сотрудников Фонда друзей балтийской нерпы хвататься за сердце (и кувалду!), когда его бассейн затягивает ледяной коркой.
С наступлением весны Крошик начинает линять и становится похожим на потертую плюшевую игрушку, послушно отправляется в карантинный бокс, где ленится нырять и отказывается худеть (не в идеальной фигуре счастье!). Но по долгу службы все-таки помогает биологам, подбирает GPS-передатчики и «передает» сотрудникам центра спасения — они нужны для того, чтобы следить и помогать подопечным в случае беды.
Хорошо поработал, хорошо отдохни: показываем на примере Крошика, как надо принимать солнечные ванные. Когда становится совсем жарко, он перебирается в люксовый спа-отель: обитатель холодных северных вод переносит небывалую июльскую жару с помощью сотрудников центра, которым приходится чаще обычного менять воду в бассейне и в два раза сильнее любить и баловать звездочку. А с наступлением первых холодов радуется и первому снегу.
Летом тюлень Крошик обзавелся тюнингованным бассейном. Теперь «нежные глазенки обитателя темных глубин» защитили от солнца при помощи зонтиков. Ластоногая звезда засветилась в фильме о ладожских нерпах — и сразу в главной роли. А после продолжительного перерыва наставники тюленя поделились небольшим фоторепортажем из бассейна. Посмотрите, как Крошик блаженствует в воде, гоняется за миногой и взрослеет.
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