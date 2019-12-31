С 1 января 2020 года жетон в метрополитене будет стоит 55 рублей, стоимость проезда в метро по «Подорожнику» составит 38 рублей и ниже, а по «Единой карте петербуржца» — 36 рублей. Таким образом, держатели карт смогут сэкономить 19 рублей с каждой поездки. Также скидку получат держатели карт «Мир» любого банка.

«К проекту ЕКП каждую неделю присоединяется порядка десяти тысяч горожан. Сегодня держатели карт получают скидки и бонусы в магазинах, аптеках, учреждениях культуры, досуга и спорта. Список партнеров проекта продолжает увеличиваться, сегодня к проекту присоединились порядка 200 компаний, обладающих почти 3000 торговых точек», — добавил председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко.

Напомним, ранее Смольный обнародовал итоговые тарифы на проезд в общественном транспорте Петербурга на 2020 год. С 1 января разовый билет на проезд в наземном транспорте составит 50 рублей, метрополитене — 55 рублей, а максимальная стоимость поездки по «Подорожнику» — 37 рублей. Позже власти повысили стоимость проезда по нему до 38 рублей. Также Комитет по тарифам Петербурга утвердил цены на проезд в городском наземном общественном транспорте на 2020 год.