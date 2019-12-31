Самые читаемые тексты sobaka.ru за 2019 год

Мы собрали самые популярные материалы за 2019 год: жесткий, но честный прогноз о рынке труда будущего, работе мозга и его взаимосвязи с придурками, гендерном равенстве, советском текстиле, диетах балерин и супермоделях - правнуках канонизированного святого (да-да!). Наслаждайтесь!