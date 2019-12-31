18+

Самые читаемые тексты sobaka.ru за 2019 год

Мы собрали самые популярные материалы за 2019 год: жесткий, но честный прогноз о рынке труда будущего, работе мозга и его взаимосвязи с придурками, гендерном равенстве, советском текстиле, диетах балерин и супермоделях - правнуках канонизированного святого (да-да!). Наслаждайтесь!

1 место - 371 000 прочтений

Какие профессии скоро умрут, а в каких будут огромные зарплаты? Объясняет Алена Владимирская

2 место — 247 000 прочтений

Татьяна Черниговская: «Нельзя читать глупые книги, общаться с придурками и слушать плохую музыку – все это остается в вашем мозгу»

3 место — 216 000 прочтений

Знакомьтесь, Альфия Айситулина — петербурженка, которая шьет платья из советских тканей (круче, чем у вашей бабушки!)

4 место — 209 000 просмотров

Знакомьтесь, близнецы Алина и Александр Болотины — супермодель и пианист, правнуки канонизированного святого (да-да!)

5 место — 200 000 прочтений

Что есть, чтобы похудеть: мастер-класс от лучших балерин Петербурга

6 место — 169 000 прочтений

Почему мы получаемся на фотографиях хуже, чем выглядим в зеркале?

7 место — 150 000 прочтений

Александр Гудков — Аглае Тарасовой: «Мы, 30- и 40-летние все упустили, а новое поколение растет супертолерантное

8 место — 97 200

Олег Тиньков — Нике Белоцерковской: «Каждый увлеченный человек — подонок!»

9 место — 96 000 прочтений

Михаил Лабковский – о том, как справляться с обидой, чувством несправедливости и жалостью к себе

10 место — 89 000 прочтений

Матильда Шнурова: «Я сразу ставила целью попасть с „Кококо“ в мировой рейтинг, но на это потребовалось семь лет»

Миша Стацюк,
Комментарии

Наши проекты