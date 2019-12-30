На реконструкцию фортов Кроншлот и Цитадель в Кронштадте планируют выделить 4,5 миллиарда рублей

Форт Кроншлот был заложен Петром I в январе 1704 года для защиты Петербурга от шведов во время Северной войны. Возведенный в 1721 году форт Цитадель (Петр I) защищает Каботажную гавань Кронштадта и связан с островом Котлин 350-метровой дамбой. На реконструкцию и реставрацию фортов Министерство обороны России планирует выделить 2,3 и 2,2 миллиарда рублей — завершить работы предполагается к концу 2023 года.

Форты Кроншлот и Цитадель были перестроены после того, как серьезно пострадали во время наводнения 1824 года. В настоящее время форты, закрытые для посещения, охраняются государством как объекты истории и культуры федерального значения, а также являются компонентами объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников».

Напомним, в апреле 2019 года в Петербурге была создана рабочая группа по вопросу развития Кронштадта. Многочисленные форты города-порта хотят отдать под объекты туристического сектора — музеи, океанариум, культурные учреждения, гостиницы и даже ресторан для свадебных торжеств в стиле 18 века, тем самым планы по реновации уходят в сторону от военно-политической направленности места.

По проекту реновации города-порта «Кронштадт. Остров фортов» и в результате его плановой реализации, на площади около 80 гектаров предполагается разместить музейный, научно-образовательный и туристический секторы, включающие в себя интерактивный музейный комплекс, океанариум, культурные и образовательные учреждения.

Ранее также стало известно, что в Кронштадте откроют Аллею адмиралов и монумент погибшим морякам. Архитектурный конкурс объявят «через несколько месяцев», а сам проект будет реализован в рамках создания в городе особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. А в конце прошлого года Летний сад в Кронштадте открыли после капитального ремонта. Кроме того, в Кронштадте может появиться новый туристический порт, главной особенностью которого станет возможность принимать круизные лайнеры.