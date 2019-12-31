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НОВЫЙ ГОД-2020: все развлечения на каникулах

С НОВЫМ 2020 ГОДОМ!

Чем заняться
на праздниках?

10 лучших катков
Петербурга

Выставки
на каникулах

Как отпраздновать
Новый год экологично

14 советов осознанно
провести Новый год

Где купить или срубить
новогоднюю елку
Лучшее за 2019 год

Иностранные
фильмы

Русские фильмы

Книги

Иностранные
сериалы

Русские сериалы

Самые читаемые
тексты года
Еда

Где есть на
новогодних каникулах

20 лучших кафе, баров
и ресторанов 2019

Где пить горячие
коктейли в Петербурге
Подарки

До 3000 рублей

До 1000 рублей

Бесценные

Арт

Осознанные и
экологичные

Из мастерских России
Итоги 2019 года

Итоги десятилетия
от Льва Лурье

Как изменился
Петербург за 2019 год?

Лучшие фото «Собака.ru»
за 2019 год

10 Анти-ЗОЖ
трендов десятилетия

Музыкальные
итоги года

Чего ждать
от 2020 года?
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Миша Стацюк,
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