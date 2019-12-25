Стали известны даты проведения фестиваля Stereoleto-2020. И первые артисты!

Группа Metronomy была основана в 1999 году английским мультиинструменталистом Джозефом Маунта. На Stereoleto музыканты приедут с программой нового альбома Metronomy Forever, выпущенного в июле 2019 года на лейбле Because Music. Шведские пост-панки Viagra Boys, дебютировавшие в 2018 году пластинкой Street Warms, приезжают в Россию во второй раз — этой осенью они впервые выступили на московском фестивале Moscow Music Week. А немецкая рок-группа AnnenMayKantereit — впервые. На Stereoleto прозвучат мелодичные инди-рок-баллады, вошедшие в два лонплея и один мини-альбом коллектива.

Среди отечественных хедлайнеров заявлен Хаски. В отсутствии новых полноформатных работ рэпер снимает клипы на синглы — так, в апреле 2018 года Хаски презентовал видео на песню «Иуда», а в 2019-ом клип на «Седьмое октября». Композиция стала идейным продолжением одноименной песни, выпущенной в 2011 году, и рассказывает об «обычном дне» в стране.

Музыкальный фестиваль Stereoleto пройдет на «Севкабель Порту» 4 и 5 июля 2020 года.