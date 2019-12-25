Комитет по тарифам Петербурга утвердил цены на проезд в городском наземном общественном транспорте на 2020 год. С 1 января стоимость разового билета составит 50 рублей, максимальная по «Подорожнику» — 33 рубля, а минимальная 29 рублей. Публикуем окончательные цены.
Смольный утвердил тарифы на проезд в наземном транспорте Петербурга на 2020 год
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Sorbis / Shutterstock.com
Месячный автобусный билет — 1615 рублей
Месячный трамвайный билет — 1615 рублей
Месячный троллейбусный билет — 1615 рублей
Месячный билет на трамвай и троллейбус — 1915 рублей
Месячный билет на трамвай и автобус — 1915 рублей
Месячный билет на троллейбус и автобус — 1915 рублей
Месячный билет на трамвай, троллейбус и автобус — 2035 рублей
Месячный именной автобус для школьника и учащегося (в том числе и пригородный) — 355 рублей
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Vereshchagin Dmitry / Shutterstock.com
Стоимость проезда по «Подорожнику» начинается от 33 рублей. С 11 по 20 поездку она составит 32 рубля, с 21 по 30 поездку — 31 рубль, с 31 по 40 поездку — 30 рублей, с 41 поездки — 29 рублей.
Месячный автобусный билет для проезда на пригородных маршрутах до 5 километров включительно — 1 105 рублей
От 5 до 10 километров — 1 355 рублей
От 10 до 15 километров — 1780 рублей
От 15 до 20 километров — 2025 рублей
От 20 до 25 километров — 2205 рублей
От 25 до 30 километров — 2445 рублей
От 30 до 35 километров — 2660 рублей
От 35 до 40 километров — 2920 рублей
От 40 до 45 километров — 3055 рублей
От 45 до 50 километров — 3205 рублей
Напомним, ранее Смольный обнародовал итоговые тарифы на проезд в общественном транспорте Петербурга на 2020 год. С 1 января разовый билет на проезд в наземном транспорте составит 50 рублей, метрополитене — 55 рублей, а максимальная стоимость поездки по «Подорожнику» — 37 рублей. Позже власти повысили стоимость проезда по нему до 38 рублей.
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