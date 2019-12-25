Смольный утвердил тарифы на проезд в наземном транспорте Петербурга на 2020 год

Стоимость проезда по «Подорожнику» начинается от 33 рублей. С 11 по 20 поездку она составит 32 рубля, с 21 по 30 поездку — 31 рубль, с 31 по 40 поездку — 30 рублей, с 41 поездки — 29 рублей.

Месячный автобусный билет для проезда на пригородных маршрутах до 5 километров включительно — 1 105 рублей

От 5 до 10 километров — 1 355 рублей

От 10 до 15 километров — 1780 рублей

От 15 до 20 километров — 2025 рублей

От 20 до 25 километров — 2205 рублей

От 25 до 30 километров — 2445 рублей

От 30 до 35 километров — 2660 рублей

От 35 до 40 километров — 2920 рублей

От 40 до 45 километров — 3055 рублей

От 45 до 50 километров — 3205 рублей