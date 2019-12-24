10 лучших (и работающих при плюсовой температуре) катков Петербурга

Каток у моря

Каток в Севкабель порту в этом году запустился только 21 декабря, зато он будет открыт до середины весны. Его площадь в этом году в два раза больше, чем в прошлом — 2 000 м2, вместимость — 300 человек. В центре арены растут деревья, от которых расходятся сотни лампочек, а рядом с Кабельным цехом высится мост — от набережной и обратно. Неоновая рыбка укажет путь ко входу в теплый павильон, где находятся шкафчики для хранения вещей, медпункт и туалеты.

Время работы (часовые сеансы, между которыми есть 30-минутные перерывы):

11:00-21:00

Стоимость посещения:

С 30 декабря по 12 января включительно – 500 рублей

В остальные дни с 11:00 до 15:00 — 250/300* руб.

С 15:30 до 21:00 — пн-чт 300/пт 350/ 450* руб.

*выходные

Прокат коньков:

350 рублей.