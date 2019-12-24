Несмотря на отсутствие снега и плюсовую температуру, в Петербурге можно покататься на коньках почти в каждом районе. «Собака.ru» выбрала (и проверила лично, чего уж!) самые красивые и удобные катки города, на которых обязательно стоит побывать на каникулах.
10 лучших (и работающих при плюсовой температуре) катков Петербурга
Каток в Новой Голландии
Большой открытый каток на острове Новая Голландия проработает до 15 марта: ледовое покрытие не тает при температуре до +10 градусов. Его площадь – 2000 м2, единовременно он вмещает 250 человек. На главной сцене и перед ней в этом году появилась обогреваемая зона отдыха со столиками и стульями, попасть в которую можно не снимая коньков. Там можно попробовать горячие трдельники, голландские стропвафли с карамелью и согревающие напитки, а также уху и сосиски в уличном киоске ресторана «Кококо» Матильды Шнуровой. В обогреваемой зоне также можно дождаться начала сеанса, пока специалисты готовят покрытие катка — перерывы между ними составят один час.
Время работы:
11:00–22:00
Стоимость посещения:
С 11:00 до 16:00 с пн по чт 150 рублей; в сб, вс и праздники – 350 рублей
С 17:00 с пн по чт 250 рублей; в сб, вс и праздники – 450 рублей
Прокат коньков:
350 рублей, залог не требуется.
Каток у моря
Каток в Севкабель порту в этом году запустился только 21 декабря, зато он будет открыт до середины весны. Его площадь в этом году в два раза больше, чем в прошлом — 2 000 м2, вместимость — 300 человек. В центре арены растут деревья, от которых расходятся сотни лампочек, а рядом с Кабельным цехом высится мост — от набережной и обратно. Неоновая рыбка укажет путь ко входу в теплый павильон, где находятся шкафчики для хранения вещей, медпункт и туалеты.
Время работы (часовые сеансы, между которыми есть 30-минутные перерывы):
11:00-21:00
Стоимость посещения:
С 30 декабря по 12 января включительно – 500 рублей
В остальные дни с 11:00 до 15:00 — 250/300* руб.
С 15:30 до 21:00 — пн-чт 300/пт 350/ 450* руб.
*выходные
Прокат коньков:
350 рублей.
Каток у «Планетария №1»
Новый каток на Обводном канале, 74 возле проекционного музея Люмьер-Холл и «Планетария №1» откроется 30 декабря. Площадь ледового поля составит более 850 м2, по его периметру расположены тематические фотозоны, рядом откроется уличное кафе. Каток имеет систему охлаждения льда, благодаря чему может работать даже при плюсовых температурах. Купив билет на каток, можно бесплатно посетить мультимедийные выставки в Люмьер-Холле.
Время работы:
За день на катке проходит три или четыре сеанса: с 10:00 до 14:00, с 14:30 до 18:00, с 18:30 до 21:00 и только по пятницам, субботам и воскресеньям с 21:30 до 00:00.
Стоимость посещения:
От 200 рублей по будням до 450 рублей по выходным дням.
Прокат коньков:
300 рублей.
Каток в ЦПКиО имени Кирова
В центральном парке им. С. М. Кирова с 7 декабря залили искусственный каток на территории летнего роллердрома. Его площадь 800 м2, работает он только при температуре не выше + 9 градусов и не в метель. Найти каток можно со стороны Приморского проспекта и кафе «Нота».
Время работы:
Всего за день на катке проходит четыре сеанса: с 11:00 до 13:00, с 13:30 до 15:30, с 16:00 до 18:00 и с 18:30 до 20:30.
Стоимость посещения:
250 рублей за сеанс.
Прокат коньков:
200 рублей, залог — 2 000 рублей.
Каток у Лахта Центра
Каток у самого высокого здания Европы Лахта Центра и с видом на залив запустился еще в ноябре, но из-за дождей он иногда приостанавливает работу. Перед поездкой лучше позвонить +7 (965) 060-99-55 или посмотреть, открыта ли площадка, в группе.
Время работы:
12:00-21:00 по будням, по выходным с 12:00 до последнего посетителя.
Стоимость посещения:
200 рублей
Прокат коньков:
300 рублей.
Лесной каток в «Охта-Парке»
Одна из самых популярных у петербуржцев площадок – кататься на коньках предстоит по живописному сосновому лесу, протяженность трассы – 1,5 км. Каток охлаждается с помощью специальной системы, поэтому открыта площадка даже при плюсовой температуре.
Время работы:
Пн-пт 11:00-22:30
Сб-Вс 09:00-22:30
Стоимость посещения (без ограничения по времени пребывания):
пн – пт 550 рублей
сб – вс 750 рублей
С 1 по 8 января – 900 рублей
Прокат коньков:
300 рублей (пн – пт), 550 рублей (выходные и праздничные дни)
Адрес:
Дер. Мистолово, ул. Людмилы Кедриной.
Каток с оленьей фермой в «Лапландия-парке»
Большой каток рядом с метро «Крестовский остров»: с оленьей фермой (животных можно покормить ягелем, который здесь выдают), кафе, горками и прокатом. Лед искусственный, он выдерживает до 15 градусов тепла.
Время работы:
Вс-чт 11:00-22:00
Пт-сб 11:00-23:00
Стоимость входных билетов (дают право на посещение катка и оленьей фермы в течение 1,5 часов):
Взрослые – 400 рублей; дети – 300 рублей.
Прокат коньков:
Взрослые – 300 рублей; детские – 200 рублей.
Адрес:
Улица Рюхина, 9Д
Каток в «Таврическом саду»
Крытый каток в большом спортивном комплексе у «Чернышевской». В пятницу и субботу здесь можно кататься не только днем, но и ночью. Здесь же проводятся тренировки хоккейных клубов и школ фигурного катания, поэтому расписание общих сеансов может меняться и перед походом лучше свериться с официальным сайтом.
Время работы:
пн-чт 9:45—18:30
пт 11:00 — 05:00
сб 7:30 — 05:00
вс 8:00 — 17:30
Стоимость посещения:
500 рублей
Прокат коньков:
200 рублей днем, 400 рублей ночью
Ледовая арена «Гранд Каньон Айс»
Большой крытый каток на «Проспекте Просвещения» открыт только на выходных, зато там можно провести всю ночь с пятницы на субботу или с субботы на воскресенье.
Время работы:
Ночные катания с 00:30 до 5:45 по пятницам и субботам
Дневные в субботу с 13:30 до 22:00, в воскресенье с 11:00 до 22:00
Стоимость посещения:
Днем – 400 рублей за час, ночью – 500 рублей за всю ночь.
Прокат коньков:
400 рублей за час днем, 500 рублей за весь ночной сеанс.
Открытый каток «Хоккейного города СКА»
Покрытие здесь выдерживает температуру до +5, есть декоративное освещение, помощники фигуриста и елка, установленная на льду. В теплом павильоне организован прокат коньков, там же можно переодеться и арендовать шкафчик для вещей. Массовые катания в этом сезоне без ограничений по времени
Время работы:
10:00–22:00 (пятница, суббота, праздничные дни — до 23:00).
Перерывы на заливку: 12:00–12:30, 16:00–16:30, 19:00–19:30.
Стоимость посещения:
300 рублей всегда, кроме 20:00 – 23:00 в пт, сб и в праздничные дни (в это время 400)
Прокат:
250 руб. за час. Залог — 1500 руб.
Адрес: Российский пр., д. 6, стр. 1.
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