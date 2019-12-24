На Московском вокзале в Петербурге открылась ярмарка. «Рождественский фестиваль» будет работать ежедневно до 12 января — все это время пассажиров будет встречать празднично украшенная елка, а до наступления Нового года — Дед Мороз и Снегурочка.
Во дворе Московского вокзала открылась рождественская ярмарка
Ярмарка «Рождественский фестиваль» расположена между залами ожидания и кассовым залом №2. Она будет работать ежедневно с 13:30 до 22:30 вплоть до 12 января 2020 года. Прибывающих в Петербург встречают Дед Мороз и Снегурочка, танцующие под праздничную музыку. «Какая зима, такое и видео. Снег может и идет, но Питер встретил дождем», — реагируют в социальных сетях.
1 ноября Петербург начали украшать к празднованию Нового года. В этом году в городе установят 61 искусственную елку, а главная, на Дворцовой площади, вырастет на 25 метров в высоту. Первая елка появилась 12 ноября у Гостиного двора, позже новогоднее оформление появилось на Большой Конюшенной улице. Также власти города рассматривают возможность вернуть на Дворцовую «живую» новогоднюю ель, решение должны принять петербуржцы — такую возможность им предоставят в 2020 году.
В преддверии Нового года-2020 в Петербурге откроют на 10 елочных базаров больше, чем в прошлом году. В ДЛТ открылся Большой Новогодний базар с елочными игрушками, украшениями ручной работы и праздничными лавками. «Новая Голландия» объявила программу на новогодние праздники, «Ночлежка» запустила акцию по сбору новогодних подарков для бездомных. Главный гастроэнтеролог России дал совет, как правильно провести праздники, а синоптики рассказали о погоде в Петербурге на Новый год.
Уже на следующей неделе в «Севкабель Порту» откроют «Каток у моря». В этом году он станет в два раза больше, чем в прошлом — одновременно на площадке, которая откроется с на площади с другой стороны «Цеха», смогут кататься 300 человек. Уже четвертый сезон катания на коньках открыла «Новая Голландия». Катки также появились у Лахта Центра, на Елагином острове, а уже завтра откроется у «Планетария №1».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.