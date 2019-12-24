Во дворе Московского вокзала открылась рождественская ярмарка

Ярмарка «Рождественский фестиваль» расположена между залами ожидания и кассовым залом №2. Она будет работать ежедневно с 13:30 до 22:30 вплоть до 12 января 2020 года. Прибывающих в Петербург встречают Дед Мороз и Снегурочка, танцующие под праздничную музыку. «Какая зима, такое и видео. Снег может и идет, но Питер встретил дождем», — реагируют в социальных сетях.