Видео самой грустной предновогодней вечеринки поделились в сообществе «Я живу в Краснодаре». На нем видно, как аниматоры усердно выполняют свою работу и развлекают посетителей парка Универсиады в Красноярске. Только вот горожане на праздник не приходят — и аниматоры молча танцуют в полном одиночестве.

«До слез!», «Если бы они еще что-то говорили — было бы еще грустнее», «Проходил там в воскресенье — все так и есть, танцуют там в полном одиночестве. Печальное зрелище», «Печалька. Все в парк Универсиады, веселить аниматоров», — пишут в комментариях под видео, призывая горожан прийти и поддержать выступающих.

Как рассказывают местные жители, площадку фан-зоны чемпионата России по фигурному катанию установили в парке, который после Универсиады превратился «большую заброшку». «Фктически это малолюдное место, и сам парк превратился после универсиады в большую заброшку. Установили там сцену с экраном для показов трансляций с чемпионата, пригласили аниматоров для развлечения публики. Вот только публика туда не пришла. Тем не менее, аниматоры в субботу и воскресение старательно отрабатывали свою программу перед пустой площадкой и редкими случайно проходящим мимо прохожими», — делятся они.