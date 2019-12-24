Максим Левченко, создатель проекта частного музея в квартире дома Мурузи, где почти двадцать лет жил поэт Иосиф Бродский до эмиграции в 1972 году, представил логотип будущего пространства. Изображение показывает план «Полутора комнат» с окнами, балконом и дверным проемом.
Создатели музея Иосифа Бродского в доме Мурузи представили логотип будущего пространства
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Фото из Facebook Максима Левченко
«Правду говорят: гениальность видна в простоте. Мы долго думали над новым логотипом музея Иосифа Бродского. Было несколько вариантов, а решение пришло за минуту. Первый набросок был сделал в традициях жанра — на салфетке. Все наглядно: перед нами план «Полутора комнат» из ПИБ — проектно-инвентаризационного бюро, где видно все — квадратуру, дверные проемы, окна, балкон... Кажется, что по-другому и быть не могло», — поделился Левченко.
Открыть музей поэта Иосифа Бродского в «полутора комнатах» на Литейном проспекте планируется в мае 2020 года — к 80-летию со Дня рождения поэта. Культурное пространство появится благодаря усилиям Фонда создания музея Бродского и бизнесмена Максима Левченко. Однако, по подсчетам историка и куратора проекта Павла Котляра, сроки могут и сдвинуться. Ранее петербургские реставраторы выяснили, как выглядел пол в «полутора комнатах» Бродского. Пролить свет на истину помогла соседка Нобелевского лауреата. А еще впервые вышли в печать письма Сергея Довлатова к Иосифу Бродскому. Они хранились в архиве Бродского в библиотеке Йельского университета, откуда были переданы для публикации в журнале «Звезда» писателем Андреем Арьевым.
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