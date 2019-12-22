На сайте Эрмитажа появилась возможность отслеживать очередь в музей в режиме онлайн

Напомним, ранее директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что с середины года в арке на входе в Большой двор появится стеклянный павильон, где будут сканировать вещи посетителей. Это необходимо для ускорения процесса, большего простора во внутреннем фойе и из соображений безопасности. А еще в скором времени по телефонам Эрмитажа будут отвечать роботы, которые будут выдавать справки.

