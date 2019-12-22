В это воскресенье, 22 декабря, на сайте Государственного Эрмитажа появилась возможность в режиме онлайн отслеживать очередь в кассы музея. Об этом сообщается в Instagram.
На сайте Эрмитажа появилась возможность отслеживать очередь в музей в режиме онлайн
Изначально планировалось, что эта функция заработает в 2020 году. Камеру установили в Большом дворе Зимнего дворца, она показывает вход в Главный музейный комплекс. Для того, чтобы посмотреть на сайте видео с камер, необходимо зайти на сайт Эрмитажа в раздел «Посетителям» и найти специальную кнопку «Веб-камера. Очередь».
Напомним, ранее директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что с середины года в арке на входе в Большой двор появится стеклянный павильон, где будут сканировать вещи посетителей. Это необходимо для ускорения процесса, большего простора во внутреннем фойе и из соображений безопасности. А еще в скором времени по телефонам Эрмитажа будут отвечать роботы, которые будут выдавать справки.
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