В Петербурге на Бронницкой улице, 11 обрушился исторический фасад бывшей табачной фабрики «Нево-Табак» во время работы по его разборке. Об этом рассказывает «Фонтанка».
На Бронницкой улице обрушился исторической фасад фабрики «Нево»-Табак»
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Фото: "Фонтанка"
По информации издания, застройщик, работающий на участке, обещал его сохранить, но заявил о том, что «всё само упало». На фотографии видно, что фасад практически полностью уничтожен.
Как рассказали «Фонтанке» 21 декабря в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников, от компании поступило уведомление о самопроизвольном обрушении фасадной стены и вызове МЧС. В ведомстве собственника обязали прекратить работы по разборке. В понедельник, 23 декабря, должно пройти совещание.
Добавим, что в здании строили жилой комплекс «Олимпия». Работы выполняет компания «Клинский, 25». Работой над строительством комплекса занимается компания ООО «Клинский, 25».
Напомним, ранее петербуржцы заметили, как доходной дом Агафонова, включенный в список выявленных объектов культурного наследия, испортили рабочие в ходе реставрации фасада здания на Петроградской стороне. На здании, расположенном по адресу Каменноостровском пр., 59., появились восточные мотивы. Свидетели такой реставрации забеспокоились, что культурное наследие рискует стать очередной реставрационной неудачей.
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