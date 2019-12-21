На Бронницкой улице обрушился исторической фасад фабрики «Нево»-Табак»

Как рассказали «Фонтанке» 21 декабря в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников, от компании поступило уведомление о самопроизвольном обрушении фасадной стены и вызове МЧС. В ведомстве собственника обязали прекратить работы по разборке. В понедельник, 23 декабря, должно пройти совещание.