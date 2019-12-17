15 декабря краеведы объединения «Гэнгъ» и лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» вместе с петербуржцами провели акцию по очистке настенной плитки в парадной доходного дома Любищевой. Глазурованное покрытие стен начала XX века было вернули первоначальный вид.
«Гэнгъ» вместе с петербуржцами очистили настенную плитку начала XX века в парадной доходного дома Любищевой
Работы по очистке настенной плитки в парадной доходного дома Любищевой проходили в две смены — сначала плитку избавили от голубой водоэмульсионной краски, позже от слоя масляной. Там, где покрытие не сохранилось, краеведы панируют закрасить зеленым — «чтобы стены выглядели аккуратно».
«В этом доме как нигде проявилась сама идея проекта «Пора парадных». Она не в ремонте и не в реставрации, она — в новой оптике для людей. Мы делаем это, чтобы вы начали замечать — красивого вокруг много. Оно в самом прямом смысле может таиться за краской. Присмотритесь. Жители дома радостно встретили акцию, рассказали миллион историй, накормили конфетами и шепотом спросили, как и где согласовать воссоздание исторической двери. Дом в надежных руках», — поделилась итогами акции Ксения Сидорина.
Напомним, петербургские краеведы объединились в проект «Гэнгъ» и, как настоящие супергерои, приводят в порядок архитектурные детали в парадных домов старого фонда. Чище уже стали майоликовые панно на Камской улице, уникальная печь немецкого завода Мэйсен на 10-Советской улице, настенная плитка в доходном доме Бернштейна, несколько уникальных майоликовых панно в доходном доме Смоленского кладбища на 17-й линии Васильевского острова, а также парадная с деревянными панелями на 2-Советской.
20 мая краеведы провели работы по очистке финской печи начала 20 века в парадной дома на улице Жуковского — ее не раз обливали краской различных цветов, а несколько лет назад лишили центральных фасадных изразцов с узорами. «Гэнгъ» совместно с волонтерами «Газпромнефть-Региональные продажи» запустили проект «Пора парадных». До конца года будет проведено более десятка акций по очистке уникальных архитектурных деталей в парадных Петербурга.
31 мая краеведы под чутким руководством специалиста по восстановлению деревянных исторических конструкций закрепили деревянные панели в доме Бернштейна. Недавно участники объединения «Гэнгъ» выкупили из комиссионки витражи начала 20 века — их 10 лет считали пропавшими. 30 июня краеведы очистили витражи и печь в парадной доходного дома Степнова на 9-й Советской улице, 11, построенного в 1906 году. Архитектурные детали печи избавили от толстого стоя пыли, а цветные узорчатые стекла — от следов масляной краски. Редакция «Собака.ru» публикует фотоотчет проделанной работы.
Краевед объединения и ситиблогер Ксения Сидорина создала открытки с каталожными изображениями метлахской плитки. Рисунки можно встретить в парадных Петербурга! «Гэнгъ» и День Тома Сойера вместе с петербуржцами очистили детскую площадку «Морское дно» на Среднеохтинском проспекте — с наступлением весны они проведут масштабную реставрацию. Кроме того, краеведы законсервировали витражи «по рисункам Врубеля» дачи Прибыткова в Гатчинском районе. Глазурованную плитку в парадной дома Кончиелова, которую ранее отмыли от краски краеведы объединения «Гэнгъ», теперь охраняет КГИОП. А 17 ноября краеведы очистили печь в стиле модерн в парадной доходного дома Греховой.
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