«Гэнгъ» вместе с петербуржцами очистили настенную плитку начала XX века в парадной доходного дома Любищевой

Работы по очистке настенной плитки в парадной доходного дома Любищевой проходили в две смены — сначала плитку избавили от голубой водоэмульсионной краски, позже от слоя масляной. Там, где покрытие не сохранилось, краеведы панируют закрасить зеленым — «чтобы стены выглядели аккуратно».

«В этом доме как нигде проявилась сама идея проекта «Пора парадных». Она не в ремонте и не в реставрации, она — в новой оптике для людей. Мы делаем это, чтобы вы начали замечать — красивого вокруг много. Оно в самом прямом смысле может таиться за краской. Присмотритесь. Жители дома радостно встретили акцию, рассказали миллион историй, накормили конфетами и шепотом спросили, как и где согласовать воссоздание исторической двери. Дом в надежных руках», — поделилась итогами акции Ксения Сидорина.