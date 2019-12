Шарлот и Тося Чайкина выступят на открытии общественного пространства «Линии»

Уже официально свои двери для петербуржцев «Линии» откроют в 13:00 — в это время также начнут работать резиденты общественного пространства. На первом этаже фуд-проекты — в том числе и свежая кофейня 8line coffee с классикой и альтернативой. На втором уровне — Organic shop Zelenika, бутик бренда ValBer, салон Madrobots, Korean Beauty Bar, косметология Face Therapy и другие арендаторы. На третьем можно попасть в «Место силы» и различные салоны красоты, а также посетить цветочную мастерскую «Вести с полей» и органик шоп Zelenika.

Четвертый этаж «Линий» занял коворкинг от компании «Практик» — первый образовательный в Петербурге. Каждую неделю здесь будут проходить вечерние лекции, посвященные науке, искусству и медиа от молодых и уже известных ученых и адептов научпопа.

В 17:30 поздравит «Линии» с открытием певица Тося Чайкина — в этом ей поможет Dj Anunak. А в 20:30 состоится выступление Шарлот. Вход свободный по предварительной регистрации.

Напомним, в мае 2019 года Тося Чайкина записала сингл «Поцелуи» в приложении GarageBand на iPhone XR. Опыт DIY (do it yourself – сделай сам) вновь убедил ее, что для качественного звука не нужны студии. Так в ноябре свет увидел альбом «Сделано в айфон», все 10 треков которого были записаны и сведены певицей на iPhone.

Ранее представили общественного пространства «Линии» рассказали «Собака.ru», кто станет первыми резидентами фудмаркета на территории бывшей типографии. Среди них — сайд-проект пицерии Camorra от команды AF Brew, ресторан The Kitchen, филиал азиатского бистро Kuta Bar, ближневосточный стрит-фуд Middle-East и кафе «Есть Орех». Всего на 6 500 квадратных метров разместится 9 ресторанов, 18 магазинов и шоурумов, 6 салонов красоты и 6 арендаторов на этаже «Образование» и один коворкинг.