Документ, опубликованный Комитетом по тарифам Петербурга сегодня, 16 декабря, уже был обнародован ранее, 29 ноября. В первой версии итоговых тарифов первые 10 поездок по «Подорожнику» стоили 37 рублей, с 11 по 20-ую — 36 рублей, с 21 по 30-ую — 35 рублей, 31-40 поездки — 34 рубля, а с 41 поездки стоимость составляла 33 рубля.

Теперь стоимость проезда по «Подорожнику» подорожала на рубль — 38, 37, 36, 35 и 34 рубля соответственно. Все остальные тарифы остались прежними — ознакомиться с ними можно здесь.

Напомним, ранее Смольный утвердил новые тарифы проезда в общественном транспорте Петербурга. С 1 января 2020 года разовый билет на проезд в наземном транспорте подорожает на 10 рублей. В августе Смольный планировал увеличить стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга в среднем на 2-3 рубля. В начале октября плановая стоимость проезда увеличилась уже на как минимум 5 рублей и выше, а позже власти Петербурга заявили о возможном повышении стоимости проезда по «Подорожнику» на 8%.