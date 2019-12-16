Петербуржец спас кота, застрявшего на горе мешков с песком на канале Грибоедова

«Приезжали спасатели — не смогли, он в дырку уходит. Теперь я попробую. Но если не спасу, то хотя бы накормлю — купил ему молока и корма», — рассказывает в видео пользователь YouTube под ником «Петро Великий». Мужчина привязал веревку к ограждению набережной и спустился по ней — в это время кот сидел на горе мешков с песком. Спасательная операция заняла не больше минуты.

Напомним, кот был впервые обнаружен на канале Грибоедова 14 декабря. По словам пытавшихся его спасти петербуржцев, хвостатый оказался очень пугливым и уползал от света фонаря в зазор меду плитами, где и прятался. Специалисты отмечали, что с котом, скорее всего, все в порядке, и советовали подвесить тряпку к мешкам, чтобы животное вылезло самостоятельно.

Гора из сотен мешков с пескоцементной смесью на набережной канала Грибоедова — способ удержать просевший участок гранитной облицовки до его капитального ремонта, который пройдет в 2021 году. Как рассказали в «Мостотресте», данная методика не является новой. Ранее ее использовали с укреплении подводных частей набережных Петербурга, однако в этот раз пришлось применить на видимом участке — из-за движения крупных плит.

В ноябре на укрепленном участке набережной появился Умка авторства петербургского уличного художника Loketski. Персонаж советского рисованного мультфильма 1969 года восседал на белых мешках, как на снежных насыпях, и спрашивал — «а наше солнце тоже акула проглотила?». Однако мишка долго не продержался — спустя несколько часов он был стерт сотрудниками «Мостотреста». Передохнув, Умка вернулся на набережную — с транспарантом «Медведи не тонут».