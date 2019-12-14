C 18 по 22 декабря под сводами лютеранской церкви Анненкирхе традиционно пройдет Рождественская благотворительная ярмарка - Christmas Charity Market.
В Анненкирхе пройдет Рождественская благотворительная ярмарка – с экскурсиями по церкви и фотозоной с Санта-Клаусом
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Фото: сообщество "Анненкирхе"
На ярмарке для посетителей будут звучать рождественские песни в исполнении хора, проходить экскурсии по Анненкирхе и будет действовать фотозона с Санта-Клаусом, где все желающие смогут пообщаться с ним и сделать фото на память.
Кроме того, в Анненкирхе будет представлен большой выбор подарков для родных и близких: праздничные угощения и сладости, авторские украшения, интересные аксессуары, дизайнерские вещи и игрушки, незаурядные предметы декора, косметика ручной работы, винтаж, антиквариат, эксклюзивная керамика, открытки, расписанные вручную и многое другое.
Вход свободный, подробности мероприятия можно посмотреть здесь.
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