Арт-группа «Явь» представила стрит-арт с портретом академика Андрея Сахарова. Утром работу закрасили

Ранее художники из петербургской арт-группы «Явь» создали стрит-арт «Всего-то несколько царапин». Оммаж одноименной картине Фриды Кало появился на Большом проспекте Васильевского острова в поддержку закона о домашнем насилии.

Это не первый раз, когда художники арт-группы «Явь» высказываются о проблемах подобного характера. Ранее они создали стрит-арт в поддержку жертв домашнего насилия. Изображение появилось возле магазина «Большая семья» на Мытнинской улице и представляет собой оконную раму, за которой просит о помощи женщина, подвергающаяся избиениям.

Художники также создали стрит-арт «Немалевич». Он станет частью короткометражного фильма «Рыба» о неприятии уличного искусства — о том, как жизнь маляра из ЖКХ меняет встреча с художественными работами на стенах домов. Позже — тайно проникли в Музей стрит-арта и сделали стрит-арт (да-да!). А еще изобразили пятый этап работы «Созидание и вандализм» — посвященный эпохе классицизма.