Петербургская арт-группа «Явь» представили к годовщине смерти советского физика-теоретика Андрея Сахарова стрит-арт сегодня ночью. Однако утром работа уже исчезла. Об этом рассказали в сообществе «Арт-группа Явь».
Арт-группа «Явь» представила стрит-арт с портретом академика Андрея Сахарова. Утром работу закрасили
Стрит-арт появился во дворе дома № 83 на Набережной Обводного канала и представлял собой портрет академика, и его рот прикрывают две руки: на одной изображен флаг Российской Федерации, а на другой – флаг СССР. Над портретом расположились строки из статьи Андрея Сахарова: «Человеческому обществу необходима интеллектуальная свобода — свобода получения и распространения информации, свобода непредвзятого и бесстрашного обсуждения, свобода от давления авторитета и предрассудков».
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Человеческому обществу необходима интеллектуальная свобода — свобода получения и распространения информации, свобода непредвзятого и бесстрашного обсуждения, свобода от давления авторитета и предрассудков. Андрей Сахаров, на 30 лет со дня смерти 2019 Спб, Набережная Обводного канала 83, во дворе *** Мы нарисовали работу к годовщине смерти Андрея Сахарова сегодня ночью, когда утром мы пришли делать фото при свете дня, мы увидели, что все уже закрашено. Причем наша работа была во дворе, она не просматривалась с улицы. Стены на 3 и 4 фото относятся к той же управляющей компании, что и стена с Сахаровым, и эти стены в таком состоянии уже не менее недели. Вывод: всяким комитетам, управляющим компаниям и жителям-противникам стрит-арта глубоко плевать на "исторический облик города", "архитектурный ансамбль" и прочее, чем они так любят оправдывать уничтожение стрит-арта. Дело не в том, где и как нарисовано, дело в том, ЧТО нарисовано. Мы посчитали важным сделать работу к юбилею смерти Андрея Сахарова, потому что за 30 лет ничего особо не поменялось. Его слова были актуальны в 1989, актуальны они и в 2019. Моментальное уничтожение нашей работы в глухом дворе это отличная иллюстрация. Людям необходима интеллектуальная и творческая свобода, и в 2019 она нужна даже больше, чем в 1989. #стритарт #Сахаров #streetart #явь #yav_zone #yav #streetart #streetartspb
«Мы посчитали важным сделать работу к юбилею смерти Андрея Сахарова, потому что за 30 лет ничего особо не поменялось. Его слова были актуальны в 1989, актуальны они и в 2019. Моментальное уничтожение нашей работы в глухом дворе — это отличная иллюстрация», – заявили авторы работы. При этом граффити на соседних стенах остались нетронутыми.
Ранее художники из петербургской арт-группы «Явь» создали стрит-арт «Всего-то несколько царапин». Оммаж одноименной картине Фриды Кало появился на Большом проспекте Васильевского острова в поддержку закона о домашнем насилии.
Это не первый раз, когда художники арт-группы «Явь» высказываются о проблемах подобного характера. Ранее они создали стрит-арт в поддержку жертв домашнего насилия. Изображение появилось возле магазина «Большая семья» на Мытнинской улице и представляет собой оконную раму, за которой просит о помощи женщина, подвергающаяся избиениям.
Художники также создали стрит-арт «Немалевич». Он станет частью короткометражного фильма «Рыба» о неприятии уличного искусства — о том, как жизнь маляра из ЖКХ меняет встреча с художественными работами на стенах домов. Позже — тайно проникли в Музей стрит-арта и сделали стрит-арт (да-да!). А еще изобразили пятый этап работы «Созидание и вандализм» — посвященный эпохе классицизма.
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