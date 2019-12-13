От баронессы до нищего: история дома купца Пиловальщикова на Клинском в лицах – с 1900 года до сегодняшнего дня

Строительство

Пятиэтажный дом под номером 21 на Клинском проспекте был построен в 1900 году гражданским инженером Иваном Николаевичем Ивановым, автором десяти доходных домов в Петербурге. Строительную деятельность он совмещал с работой чиновника Петербургской Городской управы и помощника контролёра Государственного контроля Петербургско-Варшавской железной дороги. Иван Николаевич — внук Василия Ивановича Иванова (1816–1889), преподавателя русской словесности в Гатчинском Сиротском институте. По легенде, частично подтверждённой исследователями, Василий Иванович был внебрачным сыном декабриста Павла Ивановича Пестеля. После казни отца Василия Ивановича отняли у матери и с вымышленной фамилией поместили в Гатчинский Сиротский институт. Все документы о его происхождении были уничтожены, но если легенда правдива, архитектор дома на Клинском — правнук Пестеля. Заказчиком нового дома был купец 2-й гильдии Никита Петрович Пиловальщиков. Он держал обувной магазин в Апраксином дворе, а позже открыл собственный кирпичный завод.

Построенный дом был выдержан в стиле эклектики, предыдущие строения при этом были частично включены в постройку. В наши дни фасады декорированы очень скромно, но, если верить архивным чертежам, так было не всегда. Не исключено, что части декора фасады лишились во время блокады (по рассказам старожилов, лепнина в квартирах была сильно посечена осколками после войны), а в начале 1960-х дом подвергся масштабному ремонту, во время которого, очевидно, фасады были окончательно упрощены. Среди внешних утрат также парадные двери с металлическим зонтиком на кронштейнах.

Опись с оценкой имущества, составленная в 1903 году, рассказывает об устройстве дома. В квартирах были установлены 40 голландских печей, 11 кухонных очагов, три железные печи, две хлебопекарные печи, а также 11 ватерклозетов и семь ванн. Помимо этого в доме были каретный сарай, подвалы под провизию, кучерская и конюшня на три стойла. Домовладелец Никита Петрович Пиловальщиков умер в августе 1905 года, после чего дом перешел к его жене и детям, которые владели домом до 1913 года.