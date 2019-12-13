Главный синоптик Петербурга ожидает наступление снежной зимы к концу декабря

По словам Колесова, по-настоящему зимняя погода с ее главным атрибутом, снежным покровом, может прийти в Петербург в последнюю неделю декабря. При этом синоптик ожидает похолодание. «Надеюсь на третью декаду, должно там похолодать», — приводит «Петербургский дневник» слова Колесова.

Несмотря на обновленные прогнозы, ранее синоптики предрекали теплую погоду на Новый год. Морозов может и не быть — в преддверии праздника температура не опустится ниже +2…+4 градусов, бой курантов также прозвучит в городе под уверенный «плюс».

1 ноября Петербург начали украшать к празднованию Нового года. В этом году в городе установят 61 искусственную елку, а главная, на Дворцовой площади, вырастет на 25 метров в высоту. Первая елка появилась 12 ноября у Гостиного двора, позже новогоднее оформление появилось на Большой Конюшенной улице и Дворцовой площади. Также власти города рассматривают возможность вернуть на Дворцовую «живую» новогоднюю ель.

В преддверии Нового года-2020 в Петербурге откроют на 10 елочных базаров больше, чем в прошлом году. В ДЛТ открылся Большой Новогодний базар. «Новая Голландия» объявила программу на новогодние праздники, «Ночлежка» запустила акцию по сбору новогодних подарков для бездомных. А главный гастроэнтеролог России дал совет, как правильно провести праздники.

Уже на следующей неделе в «Севкабель Порту» откроют «Каток у моря». Уже четвертый сезон катания на коньках открыла «Новая Голландия». Площадка как и прежде расположена на месте газона перед главной сценой, но с большими возможностями приятно провести время — с обогреваемой зоной, трдельниками и ухой от «Кококо» (да-да!). А еще катки появились у Лахта Центра, на Елагином острове и совсем скоро — у «Планетария №1».