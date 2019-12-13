В Анненкирхе живет Мартин Лютер Кот. С буквой «М» над глазами и колокольчиком на шее

«Возможно, вы уже успели познакомиться с новым жителем Анненкирхе. Он очень любопытный, уже исследовал видимые и невидимые уголки церкви. Гладить можно и нужно», — пишут сотрудники Анненкирхе. «Если забудете, буква «М» у него на лбу напомнит. Он чрезмерно ласковый, любопытный и любвеобильный, так что не упускайте возможность погладить котика», — добавляют они.

Петербуржцы отмечают, что в Анненкирхе уже жил кот, однако, как говорят сотрудники церкви, он «слишком породистым оказался», поэтому кота забрали домой.

Напомним, в Лахта Центре поселился замечательный сосед — около года в стройгородке живет кот Фокс, который присматривает за стройкой, работает наравне со всеми в офисе инженеров и даже ведет свой Instagram. В круг обязанностей Фокса входит следить за тем, чтобы настроение в трудовом коллективе всегда было на высоте. В офисе инженеров, где работает хозяин Фокса, у кота полноценное рабочее место — своя коробочка, миска и лоток. Есть даже своя каска и жилетка!